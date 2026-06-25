Công bố, trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế về công tác cán bộ

Thường trực Thành ủy trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố; Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cùng các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố đã công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 509-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Quyết định số 2223/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Trần Quốc Thắng, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy được điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.

Theo Quyết định số 513-QĐ/TU, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy.

Theo Quyết định số 510-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Quyết định số 2225/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Châu, Thành ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh được điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp.

Theo Quyết định số 511-QĐ/TU, đồng chí Hoàng Đăng Khoa, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.

Theo Quyết định số 512-QĐ/TU, đồng chí Phan Thanh Hải, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế.

Theo Quyết định số 514-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Quyết định số 2229/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Lê Minh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố được điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Theo Quyết định số 516-QĐ/TU, đồng chí Trần Thị Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố được phân công, giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo Quyết định số 517-QĐ/TU, đồng chí Dương Thị Thu Thủy, Bí thư Đảng ủy phường An Cựu được điều động đến công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, giới thiệu hiệp thương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo Quyết định số 518-QĐ/TU, đồng chí Lê Ngọc Bảo, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Điền được điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường An Cựu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo Quyết định số 519-QĐ/TU, đồng chí Nguyễn Tấn Trọng, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố được luân chuyển, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Quảng Điền nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo Quyết định số 2222/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Lê Văn Cường, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đối với các chức danh bổ nhiệm, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, từ ngày 1/7/2026 đến ngày 30/6/2031.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chúc mừng các đồng chí được Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố tin tưởng điều động, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu đảm nhận nhiệm vụ mới. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy, mỗi quyết định về công tác cán bộ đều được Ban Thường vụ Thành ủy xem xét kỹ lưỡng trên cơ sở phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín, kinh nghiệm và yêu cầu thực tiễn. Việc điều động, phân công không chỉ nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy mà còn tạo động lực mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Bí thư Thành ủy cho biết, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Huế bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu cao hơn về đổi mới tư duy lãnh đạo, phương pháp quản trị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hướng đến xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Nhấn mạnh vai trò quyết định của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, Bí thư Thành ủy yêu cầu các đồng chí được giao nhiệm vụ mới phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, ý thức nêu gương; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nhanh chóng bắt nhịp công việc, tạo chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung cho biết, từ nay đến hết năm 2026 và những năm tiếp theo, toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế hai con số. Để đáp ứng yêu cầu đó, cần tiếp tục đổi mới công tác cán bộ; đổi mới mạnh mẽ lề lối, phương pháp làm việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo, chủ động tháo gỡ khó khăn, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của thành phố.

Đối với các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, Bí thư Thành ủy yêu cầu khẩn trương tiếp nhận, bàn giao công việc theo đúng quy định; nhanh chóng nắm bắt tình hình, ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động của cơ quan, đơn vị không bị gián đoạn, nhất là việc giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, xây dựng tập thể đoàn kết, phát huy dân chủ gắn với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; đổi mới phương pháp lãnh đạo, quản lý, tạo động lực đổi mới trong cơ quan, đơn vị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị, ngay trong những ngày đầu nhận nhiệm vụ, các đồng chí tập trung rà soát chương trình công tác 6 tháng cuối năm, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và những tồn tại cần xử lý; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, khai thác hiệu quả các tiềm năng về di sản, văn hóa, du lịch, dịch vụ, khoa học - công nghệ, kinh tế biển và đô thị, tạo động lực mới cho tăng trưởng.