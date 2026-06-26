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ClockThứ Hai, 29/06/2026 15:42

Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn

HNN.VN - Chiều 29/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức Hội thảo khoa học cấp thành phố với chủ đề: “Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII vào thực tiễn cuộc sống”.

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Các đại biểu tham dự hội thảo  

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo và ý nghĩa cấp thiết của chủ đề hội thảo, đồng thời nhấn mạnh, để hiện thực hóa các mục tiêu, tầm nhìn của Đảng thành kết quả sinh động trong thực tiễn, việc tìm ra các giải pháp vận dụng sáng tạo, hiệu quả là nhiệm vụ then chốt.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đề nghị Ban Tổ chức hội thảo tiếp thu, tổng hợp toàn diện các ý kiến đóng góp mang hàm lượng tri thức cao của các nhà khoa học. Từ đó, xây dựng thành các báo cáo kiến nghị, đề xuất có giá trị thực tiễn vững chắc để tham mưu cho Thường trực Thành ủy và UBND thành phố chỉ đạo, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Huế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trong bối cảnh mới, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, TS. Nguyễn Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh nhấn mạnh, hội thảo diễn ra vào thời điểm việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai Văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. Với 40 bài tham luận, Ban Tổ chức đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ 4 nhóm vấn đề trọng tâm.

Đó là, làm rõ tư duy, tầm nhìn và khát vọng phát triển đất nước nói chung và xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh, bền vững, xanh, thông minh, giàu bản sắc; gắn nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, trọng tâm là thể chế, chất lượng nguồn nhân lực, quản trị địa phương, phát huy nguồn lực văn hóa; vận dụng các quan điểm của Nghị quyết vào công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị; đề xuất các giải pháp, kiến nghị có giá trị tham khảo cho công tác tuyên truyền, tham mưu và tư vấn chính sách gửi Thành ủy và UBND thành phố.

Hội thảo tập trung làm rõ những điểm mới, cốt lõi trong tư duy lý luận và định hướng thể chế, từ đó đề xuất giải pháp đưa chủ trương của Đảng thực sự đi vào đời sống.

THÁI BÌNH - VIỆT ANH
 Từ khóa:
Hội thảokhoa họcnghị quyếtđảng bộĐảngvào cuộc sống
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