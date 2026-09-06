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Đồng chí Nguyễn Duy Cường giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế

HNN.VN - Sáng 11/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị chuyên đề Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Chuyển tư duy "phát động" sang "đồng hành" cùng phong trào thi đuaĐội ngũ trí thức góp ý định hướng phát triển cho Huế trong giai đoạn mới Hội Cựu chiến binh thành phố cần hướng mạnh về cơ sở, khẳng định vai trò nòng cốt ở địa bàn dân cưHơn 400 cán bộ Mặt trận và đoàn thể được bồi dưỡng kỹ năngChuyển mạnh từ "chờ nguồn" sang chủ động "tạo nguồn" kết nạp Đảng

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng hoa chúc mừng đến Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Duy Cường.  

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về công tác nhân sự tham gia Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Với sự nhất trí cao, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết, thống nhất hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Duy Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể thành phố giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Tiếp đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III năm 2026 dưới sự chủ trì của UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân.

Trong quý III/2026, hệ thống Mặt trận cùng các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã chủ động thích ứng, triển khai đồng bộ các phong trào, tạo sự lan tỏa tích cực. Vai trò của Mặt trận ngày càng thể hiện rõ nét qua các nhiệm vụ thực tiễn, điển hình như Cuộc vận động “Hiến đất mở đường”, công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường Bà Triệu, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, cùng các chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thị Ái Vân phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân biểu dương sự nỗ lực của toàn hệ thống Mặt trận, đồng thời nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt trong giai đoạn tới là phải lấy “Dân là gốc”, xem Nhân dân là chủ thể và trung tâm của mọi hoạt động. Định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường tập trung thực hiện các nhóm giải pháp cốt lõi.

Trong đó, trọng tâm là chuyển mạnh từ tư duy tổ chức phong trào sang tạo ra kết quả thực chất, lấy sự hài lòng và lợi ích hợp pháp của Nhân dân làm thước đo hiệu quả. Mặt trận các cấp cần hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình Nhân dân, đồng thời củng cố vai trò của Ban Công tác Mặt trận, người có uy tín, chức sắc tôn giáo để tạo sự đồng thuận xã hội. Các chương trình, phong trào khi triển khai phải bảo đảm tính khả thi, đúng chức năng và tuyệt đối không làm thay công tác quản lý Nhà nước.

Hệ thống Mặt trận cơ sở cần tiếp nhận và triển khai hiệu quả chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận được chuyển giao từ Ban Xây dựng Đảng, bảo đảm công việc diễn ra liên tục, không bị gián đoạn. Mặt khác, toàn hệ thống tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Ngoài ra, các địa phương cần rà soát, hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2026, trọng tâm là Tháng cao điểm “Vì người nghèo” cùng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời chủ động phương án phòng, chống thiên tai, sẵn sàng nguồn lực cứu trợ Nhân dân trong mùa mưa bão.

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 Từ khóa:
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