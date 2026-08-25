Chuyển mạnh từ "chờ nguồn" sang chủ động "tạo nguồn" kết nạp Đảng

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Báo cáo đề dẫn khẳng định, với hệ thống rộng khắp và đối tượng tập hợp đa dạng, MTTQ và các TCCTXH có nhiều thuận lợi trong phát hiện, sàng lọc nhân tố tích cực thông qua các phong trào thi đua lao động, học tập, tình nguyện. Những năm qua, công tác phát triển đảng viên đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận: Năm 2025, Đảng bộ thành phố kết nạp 1.773 đảng viên (trong đó có 1.653 đoàn viên, hội viên các TCCTXH); riêng 7 tháng đầu năm 2026 kết nạp thêm 1.185 đảng viên (có 529 đoàn viên, hội viên các TCCTXH). Kết quả này khẳng định vai trò nòng cốt của các đoàn thể trong việc tạo nguồn cho Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá thực chất chất lượng nguồn, làm rõ nguyên nhân chênh lệch và chỉ ra các điểm nghẽn trong phát triển đảng viên. Hội nghị đã xác định trách nhiệm từng chủ thể, phân tích cơ chế bồi dưỡng nhân tố từ phong trào, đồng thời đề xuất giải pháp cho các địa bàn, đối tượng đặc thù như doanh nghiệp ngoài nhà nước, vùng dân tộc thiểu số và học sinh, sinh viên. Các đại biểu cũng chia sẻ nhiều mô hình hiệu quả để nhân rộng và nâng cao chất lượng phối hợp giữa tổ chức Đảng với MTTQ cùng các đoàn thể.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh: Phát triển đảng viên là nhiệm vụ then chốt nhằm chuẩn bị đội ngũ kế cận, bảo đảm sức sống và tính kế thừa của Đảng. Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "phát triển Đảng cần phải chọn lọc rất cẩn thận, xem trọng chất lượng", đồng chí khẳng định công tác phát triển Đảng tuyệt đối không chạy theo số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện. Quần chúng ưu tú được chọn lựa phải có động cơ trong sáng, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.

Tại một buổi lễ kết nạp Đảng là học sinh ở Đảng bộ Trường THPT Nam Đông

Đồng chí đề nghị các cấp ủy và đoàn thể cần chuyển mạnh từ tư duy "chờ nguồn" sang chủ động "tạo nguồn" thường xuyên, chuẩn bị từ sớm, từ xa. Trong đó, cần nghiên cứu xây dựng “bản đồ nguồn phát triển đảng viên mới” cụ thể đến từng địa bàn, phân loại rõ từng nhóm đối tượng để có lộ trình bồi dưỡng, phân công người giúp đỡ sát sao. Bên cạnh đó, phải coi trọng chất lượng nguồn ngay từ đầu và lấy thực tiễn làm thước đo; giao việc, thử thách quần chúng qua các phong trào thi đua.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài đặc biệt lưu ý việc đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng, chuyển sang đối thoại, truyền cảm hứng và tập trung tháo gỡ khó khăn ở các khu vực đặc thù như doanh nghiệp ngoài nhà nước, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh, sinh viên, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Huế ngày càng trong sạch, vững mạnh.