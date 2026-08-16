Vạn An Group - Nhà thầu thiết kế thi công khách sạn uy tín trên toàn quốc

Vạn An Group định hướng trở thành nhà thầu hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế thi công khách sạn tại Việt Nam, tập trung xây dựng năng lực từ phát triển phương án, triển khai hồ sơ đến tổ chức thi công và hoàn thiện công trình.

Từ phương án thiết kế đến triển khai công trình

Một phương án khách sạn không chỉ cần phù hợp về kiến trúc mà còn phải thuận lợi khi triển khai trên công trường. Vì vậy, vật liệu, kết cấu, công năng và các yêu cầu kỹ thuật cần được xem xét từ giai đoạn thiết kế để hạn chế những điều chỉnh không cần thiết khi thi công.

Với thế mạnh về thi công, Vạn An Group chú trọng khả năng phối hợp giữa hồ sơ thiết kế và quá trình triển khai trên công trường. Khi các hạng mục được chuẩn bị và phối hợp tốt từ đầu, nhà thầu có thể chủ động hơn trong tổ chức thi công, kiểm soát tiến độ và chất lượng hoàn thiện, đặc biệt với những công trình khách sạn có quy mô lớn.

Những thiết kế khách sạn tiêu biểu của Vạn An Group

HA NAM GRAND HOTEL tại Phủ Lý, Hà Nam là khách sạn 4 sao được triển khai theo phong cách hiện đại. Công trình có diện tích xây dựng 641 m², tổng diện tích sàn 7.884 m², quy mô 12 tầng và 1 tum Sky Bar với 125 phòng. Kiến trúc sử dụng hình khối rõ ràng, kết hợp các mảng kính và chi tiết mặt đứng nhằm tạo diện mạo hiện đại cho công trình.

Ở phân khúc cao hơn, Sông Hương Hotel & Plaza tại Huế là tổ hợp thương mại dịch vụ và khách sạn 5 sao mang phong cách tân cổ điển. Dự án có tổng diện tích sàn 57.283,2 m² với 461 phòng, được định hướng kiến trúc phù hợp với vị trí và bối cảnh văn hóa đặc trưng của thành phố Huế.

Hai dự án là những ví dụ cho việc lựa chọn ngôn ngữ kiến trúc khác nhau theo quy mô, vị trí và định hướng của từng công trình.

Những dự án thi công khách sạn 4 sao của Vạn An Group

Sau thiết kế, năng lực tổ chức thi công quyết định cách phương án được triển khai trên công trường. Vạn An Group tập trung kiểm soát trình tự công việc, nhân lực, vật tư, chất lượng và tiến độ từ phần thô đến hoàn thiện, đồng thời phối hợp các hạng mục để hạn chế chồng chéo trong quá trình thi công.

Tại HA NAM GRAND HOTEL, công trình có quy mô 12 tầng và 1 tum Sky Bar, tổng diện tích sàn 7.884 m², gồm 125 phòng. Vạn An Group triển khai các hạng mục thi công từ phần ngầm, kết cấu khung đến xây dựng, hoàn thiện mặt ngoài và nội thất. Với công trình có chiều cao và khối lượng công việc lớn, việc tổ chức các giai đoạn thi công theo trình tự phù hợp có vai trò quan trọng trong việc duy trì tiến độ chung.

Biển Nhớ Sầm Sơn Premium Resort & Spa tại Sầm Sơn, Thanh Hóa là một dự án khác do Vạn An Group đảm nhiệm thiết kế và thi công. Tòa D - Khách sạn trung tâm có 8 tầng và 1 tum, tổng diện tích sàn 7.151,83 m², gồm 105 phòng. Các hạng mục được triển khai từ phần thô đến hoàn thiện và nội thất, đòi hỏi sự phối hợp liên tục giữa nhiều nhóm công việc trên công trường.

Từ hai dự án, Vạn An Group tiếp tục phát triển năng lực tổ chức thi công theo quy mô và đặc điểm riêng của từng công trình, hướng đến sự đồng bộ giữa phương án, chất lượng hoàn thiện và tiến độ triển khai.

Vạn An Group - Nhà thầu thiết kế thi công khách sạn uy tín trên toàn quốc

Với năng lực triển khai từ thiết kế đến thi công, Vạn An Group chú trọng sự thống nhất giữa phương án kiến trúc và quá trình xây dựng, từ đó kiểm soát tốt hơn các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và tiến độ. Mỗi dự án được tổ chức theo quy mô, đặc điểm công trình và mục tiêu đầu tư riêng, hướng đến sự phù hợp trong quá trình khai thác sau khi hoàn thiện.

Trên hành trình đồng hành cùng các chủ đầu tư, Vạn An Group tiếp tục hoàn thiện năng lực chuyên môn thiết kế khách sạn và tổ chức thi công, lấy chất lượng công trình và hiệu quả khai thác làm những giá trị cốt lõi trong các dự án khách sạn trên toàn quốc.

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