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Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 91, phát hành ngày 24/9

HNN.VN - Điểm nhấn trên Huế ngày nay Cuối tuần số này là bài viết “Lễ hội điện Huệ Nam: Giữ bản sắc, mở hướng du lịch” của tác giả Nhật Minh.

Mời đón đọc Huế ngày nay số 532, phát hành ngày 23/9Mời đón đọc Huế ngày nay số 531, phát hành ngày 22/9Đón đọc Huế ngày nay số 527, phát hành ngày 17/9Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 90, phát hành ngày 17/9

 Trang Nhất của Huế ngày nay Cuối tuần số này

Với bài viết “Lễ hội điện Huệ Nam: Giữ bản sắc, mở hướng du lịch”, bên cạnh việc hướng tới được UNESCO ghi danh trong tương lai, lễ hội điện Huệ Nam (hay còn gọi là điện Hòn Chén) đang được nhìn nhận như một sản phẩm du lịch tâm linh. Các chuyên gia nhìn nhận di sản lễ hội điện Huệ Nam mang đặc trưng về “tính thiêng” cao. Trong bối cảnh Huế đang định hướng xây dựng thành phố di sản đặc trưng của Việt Nam, nếu được khai thác hợp lý, lễ hội không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Huế mà còn tạo sinh kế cho cộng đồng, thúc đẩy phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống, dịch vụ văn hóa và công nghiệp văn hóa.

“Phải ráo riết & nghiêm khắc hơn nữa” là góc nhìn của tác giả Hiền An liên quan đến việc bảo vệ chim trời trên đất Huế. Kết nối từ câu chuyện của nguyên Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế Phan Đình Ngôn; nỗ lực bảo vệ chim hoang dã của người đứng đầu chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) ông Phan Ngọc Thọ; đến bút ký rút ruột gan “Thành phố và chim” của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, tác giả nhấn mạnh thông điệp: Cần phải ráo riết, quyết liệt, thường xuyên và nghiêm khắc hơn nữa trong kiểm tra, xử lý các vi phạm để bảo vệ chim trời.

“Bởi gọi được chim về là cả một kỳ công, nhưng chỉ một tiếng súng, một tay lưới vung lên thì đàn chim sẽ hoảng hốt vụt bay chưa biết đến/có bao giờ trở lại. Đừng để cho Hoàng Phủ thêm một lần nữa thổn thức trong vô vọng : “…trái gội vẫn chín đỏ trên cành, nhưng cũng giống như bầy sẻ nhà tôi, chim anh vũ không về nữa. Có lẽ đó là đàn anh vũ cuối cùng đã bỏ Huế mà đi”…”, tác giả nhắn nhủ.

 Giao diện của trang Kinh tế & Phát triển

Trang Kinh tế & Phát triển tuần này là bài viết “Xây dựng Huế thành trung tâm văn hóa, du lịch Đông Nam Á” của tác giả Hương Bình. Tác giả thông tin: Ngày 8/9/2026, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 519/KH-UBND triển khai Kết luận số 372-KL/TU của Thành ủy, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU về xây dựng Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc về văn hóa, du lịch và Nghị quyết số 37-NQ/TU về phát triển du lịch, dịch vụ du lịch giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với Huế, sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu đặt ra không còn chỉ là bảo tồn tốt một đô thị di sản, mà phải biến chiều sâu văn hóa thành năng lực phát triển, biến lợi thế khác biệt thành sức cạnh tranh. Vì vậy, thước đo của Kế hoạch 519 không nằm ở số lượng nhiệm vụ được liệt kê, mà ở khả năng chuyển từng mục tiêu thành sản phẩm và kết quả cụ thể trong hơn bốn năm còn lại đến 2030…

Bên cạnh những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số 91 còn đăng tải nhiều nội dung hấp dẫn khác, như: Thu hút khách Thái Lan trở lại Huế (Hữu Phúc); Đưa di sản Huế bứt phá từ “sức mạnh mềm” (Thái Bình); Đi tìm tiếng sao terel (Lê Hà); Những toa tàu chở nắng (Linh Châu); Khi bóng đá là ngày hội của người dân (Kim Phụng); Khu cổ vật ít người biết ở Huế (Liên Minh); Những cánh sao chắn sóng Rakuna (Duyên Sanh); “Săn” cá kình dưới chân cầu Tư Hiền (Mai Huế)…

Trân trọng mời bạn đọc đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 91, hoặc truy cập https://huengaynay.vn/xem-bao, từ ngày 27/9.

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