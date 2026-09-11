Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì hội nghị; cùng dự có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân.

Gần sân, sát dân

Trong 8 tháng đầu năm 2026, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương Phú Bài, Hưng Lộc và Lộc An đã chủ động kiện toàn 78 Ban Công tác Mặt trận cũ thành 45 tổ chức mới tại các thôn, tổ dân phố sau sáp nhập. Nhờ đó, hệ thống Mặt trận nhanh chóng ổn định, đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền và hướng mạnh về cơ sở.

Song song với việc ổn định tổ chức, các địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số thông qua mô hình “Mặt trận số - khu dân cư số”, duy trì hiệu quả mạng xã hội, nhóm Zalo cộng đồng và chương trình “Tháng nghe dân nói”. Các kênh tương tác này giúp nắm bắt và kịp thời phối hợp giải quyết hàng trăm ý kiến, nguyện vọng chính đáng từ cơ sở.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, hỗ trợ sửa chữa nhà "Đại đoàn kết" và cứu trợ thiên tai được triển khai đồng bộ, mang lại nhiều giá trị thiết thực với hàng nghìn suất quà trị giá hàng tỷ đồng. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội cùng giám sát đầu tư cộng đồng cũng được thực hiện nghiêm túc, tập trung vào các lĩnh vực dân sinh, đất đai và thủ tục hành chính.

Đặc biệt, trong Cuộc vận động “Hiến đất mở đường” và thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU về nếp sống văn minh trong việc tang, MTTQ 3 xã, phường đã phát huy tốt vai trò nòng cốt của Trưởng ban Công tác Mặt trận, chức sắc tôn giáo, Trưởng họ và người có uy tín. Nhờ phương châm “gần dân, sát dân, công khai, minh bạch”, các địa phương vận động hàng trăm hộ dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình mở rộng đường giao thông và từng bước loại bỏ các tập tục lạc hậu, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Mặt trận phải "đi trước một bước"

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Thị Ái Nhi điều hành phiên thảo luận.

Phát biểu kết luận phiên làm việc, đồng chí Nguyễn Chí Tài đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị, đồng thời nhấn mạnh Phú Bài, Hưng Lộc và Lộc An giữ vị trí chiến lược phía Nam thành phố, quy tụ nhiều hạ tầng quan trọng như Quốc lộ 1A, Sân bay Quốc tế Phú Bài, cao tốc Bắc - Nam và các KCN lớn như VSIP, Gilimex. Tốc độ phát triển hạ tầng đô thị bứt phá vừa mở ra cơ hội lớn, vừa đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác vận động Nhân dân.

Để công tác Mặt trận bứt phá trong những tháng cuối năm 2026, tạo đà cho năm 2027, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy chỉ đạo tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với tư duy và phương pháp làm việc mới. Trọng tâm đầu tiên là chuyển mạnh tư duy từ “có hoạt động” sang “có tác động”, lấy hiệu quả thực tế và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo, đòi hỏi cán bộ Mặt trận phải trực tiếp "đồng hành cùng Nhân dân".

Cùng với đó, Mặt trận phải "đi trước một bước" tại các địa bàn phát triển nhanh liên quan đến giải phóng mặt bằng, đất đai, môi trường và sinh kế. Việc chủ động nắm chắc tình hình, tuyên truyền và giải quyết triệt để vướng mắc từ cơ sở sẽ ngăn ngừa các vấn đề nhỏ tích tụ thành điểm nóng.

Các đại biểu tham dự tại buổi làm việc.

Nhằm đổi mới nội dung hoạt động, các đơn vị cần tạo đột phá trong phương thức "Dân vận số" và sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ mới. Các nhiệm vụ trọng tâm nên được tích hợp vào các sự kiện lớn như Tháng cao điểm “Vì người nghèo” hay "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc", kết hợp tăng cường ứng dụng công nghệ để tương tác hai chiều với người dân. Đồng thời, chủ động rà soát, tiếp nhận và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận theo chủ trương mới của Trung ương, đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt và sát thực tiễn.

Đối với công tác giám sát, phản biện xã hội, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu phải có "địa chỉ và thời hạn" rõ ràng. Sau giám sát các vấn đề dân sinh sát sườn, Mặt trận cần đưa ra kiến nghị cụ thể, yêu cầu cơ quan thẩm quyền khắc phục có thời hạn và theo dõi giải quyết đến cùng.

Ngoài các nhiệm vụ trên, đồng chí yêu cầu các địa phương chủ động phương án "4 tại chỗ" để ứng phó và kết nối nguồn lực cứu trợ kịp thời trong mùa mưa bão năm 2026.