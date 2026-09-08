  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 08/09/2026 14:33

Đội ngũ trí thức góp ý định hướng phát triển cho Huế trong giai đoạn mới

HNN.VN - Sáng 8/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Huế tổ chức Hội thảo khoa học “Lấy ý kiến của đội ngũ trí thức về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của TP. Huế trong giai đoạn mới”. Tham dự hội thảo có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đội ngũ trí thức trên địa bàn thành phố.

Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số[Infographic] Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 của 6 vùng kinh tế-xã hộiBảo đảm nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tập trung xử lý từng khâu, không để dự án chậm tiến độĐổi mới hoạt động khoa học, công nghệ trong giáo dục đại học

 Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế Hồ Đắc Thái Hoàng phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Ngọc Minh

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Đắc Thái Hoàng nhấn mạnh, trong bối cảnh TP. Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, việc tiếp tục cập nhật quy hoạch, cụ thể hóa các định hướng phát triển và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức có ý nghĩa quan trọng.

Theo các định hướng phát triển, Huế đang hướng đến mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng di sản, văn hóa, du lịch, đồng thời phát triển các động lực mới như, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo và kinh tế biển.

Các tham luận tại hội thảo tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với định hướng phát triển của thành phố. Trong đó, các chuyên gia đề cập yêu cầu phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi gắn với lợi thế y tế chuyên sâu; chuyển từ tư duy thoát lũ sang quản trị rủi ro, tổ chức lại không gian nước để nâng cao khả năng chống chịu của đô thị. Ở lĩnh vực du lịch, các ý kiến gợi mở hướng đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ Halal, mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường khách quốc tế, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của điểm đến...

Một số ý kiến tại hội thảo cũng tập trung trao đổi về kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa, kinh tế biển - đầm phá, logistics, phát triển khu vực tư nhân, nguồn nhân lực chất lượng cao và liên kết vùng.

Thông qua hội thảo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố mong muốn tiếp nhận thêm những ý kiến khoa học, thực tiễn và kiến nghị chính sách, góp phần hoàn thiện các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.

Các ý kiến tại hội thảo sẽ được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố tổng hợp, làm cơ sở tham khảo, đề xuất các giải pháp phục vụ quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phương Thảo
 Từ khóa:
góp ýđội ngũ trí thứckinh tếxã hội
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kiến tạo một xã hội Huế kỷ cương, văn minh từ nền tảng văn hóa và con người

​Ngày 28/8/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Huế ban hành Kế hoạch số 90-KH/TU triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Chương trình hành động số 32-CTr/TW của Bộ Chính trị về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Nghị quyết 18-NQ/TW xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược; chuyển mạnh từ tư duy “quản lý xã hội” sang “quản trị và kiến tạo xã hội”, lấy người dân làm trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật là trụ cột…

Kiến tạo một xã hội Huế kỷ cương, văn minh từ nền tảng văn hóa và con người
[Infographic] Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 của 6 vùng kinh tế-xã hội

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới, trong đó đề ra các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 của 6 vùng kinh tế-xã hội, như tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân/năm, GRDP bình quân đầu người, tỷ trọng các ngành trong GRDP.

[Infographic] Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 của 6 vùng kinh tế-xã hội
Thông tin doanh nghiệp:
Huế đặt bài toán nâng sức cạnh tranh cho khu vực kinh tế tư nhân

Trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp đứng trước yêu cầu ngày càng cao về năng lực cạnh tranh, thích ứng công nghệ và mở rộng thị trường, đối thoại giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý có vai trò ngày càng quan trọng. Tháng 8 vừa qua, hơn 350 đại biểu đã tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 - Vòng đối thoại địa phương TP. Huế, trao đổi về những vấn đề đang đặt ra trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Huế đặt bài toán nâng sức cạnh tranh cho khu vực kinh tế tư nhân

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top