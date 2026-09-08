Đội ngũ trí thức góp ý định hướng phát triển cho Huế trong giai đoạn mới

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế Hồ Đắc Thái Hoàng phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Ngọc Minh

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Đắc Thái Hoàng nhấn mạnh, trong bối cảnh TP. Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, việc tiếp tục cập nhật quy hoạch, cụ thể hóa các định hướng phát triển và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức có ý nghĩa quan trọng.

Theo các định hướng phát triển, Huế đang hướng đến mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng di sản, văn hóa, du lịch, đồng thời phát triển các động lực mới như, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo và kinh tế biển.

Các tham luận tại hội thảo tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với định hướng phát triển của thành phố. Trong đó, các chuyên gia đề cập yêu cầu phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi gắn với lợi thế y tế chuyên sâu; chuyển từ tư duy thoát lũ sang quản trị rủi ro, tổ chức lại không gian nước để nâng cao khả năng chống chịu của đô thị. Ở lĩnh vực du lịch, các ý kiến gợi mở hướng đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ Halal, mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường khách quốc tế, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của điểm đến...

Một số ý kiến tại hội thảo cũng tập trung trao đổi về kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa, kinh tế biển - đầm phá, logistics, phát triển khu vực tư nhân, nguồn nhân lực chất lượng cao và liên kết vùng.

Thông qua hội thảo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố mong muốn tiếp nhận thêm những ý kiến khoa học, thực tiễn và kiến nghị chính sách, góp phần hoàn thiện các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.

Các ý kiến tại hội thảo sẽ được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố tổng hợp, làm cơ sở tham khảo, đề xuất các giải pháp phục vụ quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.