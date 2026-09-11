Thành phố Huế điều chỉnh lộ trình miễn phí sách giáo khoa

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hoàng Khánh Hùng đặt vấn đề tại hội nghị.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tân, theo kế hoạch ban đầu, thành phố dự kiến mua 133.734 bộ sách giáo khoa, với kinh phí khoảng 28,2 tỷ đồng, để hình thành tài sản công, cho học sinh mượn và tái sử dụng hằng năm.

Qua rà soát trước năm học mới, số học sinh có nhu cầu mượn sách giảm còn 52.824 em, tương ứng kinh phí dự kiến khoảng 12,3 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là nhiều phụ huynh đã chủ động mua sách giáo khoa cho con.

Ngày 29/8, gói thầu mua sách giáo khoa không có nhà thầu tham gia. Sở Giáo dục và Đào tạo sau đó tổ chức mời thầu lại, dự kiến mở thầu vào ngày 19/9.

Tuy nhiên, trong thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo đang rà soát, tinh giản Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và định hướng biên soạn một bộ sách giáo khoa thống nhất của Nhà nước, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất tạm dừng gói mua sắm sách giáo khoa trị giá 12,3 tỷ đồng.

Việc tạm dừng nhằm tránh đầu tư trong thời điểm chương trình và sách giáo khoa có thể tiếp tục được điều chỉnh, qua đó hạn chế nguy cơ lãng phí ngân sách. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát thời điểm và phương thức đầu tư phù hợp.

Trong năm học 2026 - 2027, thành phố chuyển sang phương án hỗ trợ linh hoạt. Học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và học sinh khu vực miền núi được hỗ trợ sách giáo khoa miễn phí từ Quỹ Vì người nghèo và các nguồn vận động hợp pháp khác.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tân thông tin về điều chỉnh lộ trình miễn phí sách giáo khoa.

Thành phố cũng đề nghị Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam bảo đảm nguồn sách để học sinh, phụ huynh có nhu cầu mua tại các điểm phân phối trên địa bàn trước ngày 15/9.

Đáng chú ý, việc điều chỉnh lộ trình không thay đổi mục tiêu miễn phí sách giáo khoa. Khi chương trình và sách giáo khoa được xác định ổn định, thành phố sẽ xem xét bố trí ngân sách mua sách cho học sinh mượn, bảo đảm sử dụng lâu dài và tái sử dụng nhiều lần, theo hướng tiết kiệm, hiệu quả.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí cũng đề nghị làm rõ thêm cơ sở của việc tạm dừng gói mua sắm, thời điểm triển khai trở lại chính sách miễn phí sách giáo khoa và giải pháp bảo đảm quyền lợi của học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phóng viên các cơ quan quan báo chí nêu câu hỏi tại hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hoàng Khánh Hùng trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan và đề nghị báo chí thông tin đầy đủ, chính xác về chủ trương này.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Khánh Hùng đánh giá cao sự chủ động của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Đồng chí Hoàng Khánh Hùng đề nghị, thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát cơ sở, phản ánh khách quan, chính xác; tăng cường kiểm tra thông tin trước khi đăng tải, đồng thời tuân thủ các quy định khi tham gia mạng xã hội và tích cực lan tỏa thông tin chính thống.