Hướng về cơ sở, lấy sản phẩm cụ thể và sự đồng thuận của Nhân dân làm thước đo

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài phát biểu tại hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2026, gắn với chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập đơn vị hành chính, Mặt trận 3 xã Phú Vang, Phú Vinh và Vinh Lộc đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt củng cố khối đại đoàn kết, tạo đồng thuận cao trong Nhân dân.

Công tác tuyên truyền, chuyển đổi số và nắm bắt dư luận đạt nhiều kết quả: Phú Vang tổ chức 15 hội nghị cho 1.400 cán bộ, đăng 130 tin bài và 100% hộ dân ký cam kết "3 không"; Phú Vinh giải quyết 39 ý kiến người dân, nhân rộng 12 tuyến đường kiểu mẫu; Vinh Lộc đăng 76 tin bài về mô hình hay. Đồng thời, các phong trào an sinh huy động hàng trăm triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách và ngư dân.

Trong Cuộc vận động “Hiến đất mở đường” và thực hiện nếp sống văn minh việc tang, MTTQ 3 đơn vị đã phối hợp với người có uy tín, chức sắc tôn giáo, Trưởng dòng họ kiên trì vận động. Với phương châm "gần dân, công khai, minh bạch", Mặt trận giúp người dân tháo gỡ băn khoăn khi tháo dỡ công trình kiên cố mở rộng đường, đồng thời xóa bỏ tập tục rải vàng mã, tang lễ kéo dài.

Đồng chí Đặng Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Phú Vang trao đổi tại hội nghị

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Chí Tài đánh giá cao kết quả 3 xã đạt được và sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị các đơn vị tập trung triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm mang tính đột phá.

Trước hết, các địa phương rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tập trung các chỉ tiêu khó đạt nhằm phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch, làm cơ sở đánh giá cán bộ theo chỉ số KPI. Cùng với đó, Mặt trận cần nâng cao tính chủ động tham mưu cho cấp ủy theo tinh thần phân công "Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm"; tăng cường phối hợp giữa Ban Công tác Mặt trận với các chi đoàn, chi hội, Trưởng thôn và chú trọng giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng.

Đối với công tác dân vận, các đơn vị chủ động tiếp nhận, triển khai hiệu quả các mảng công tác mới được bàn giao như dân tộc, tôn giáo, thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong phong trào thi đua, cần bám sát đặc thù từng địa bàn: khu vực nông nghiệp, thủy sản; tập trung hỗ trợ sinh kế, xây dựng cảnh quan và môi trường; khu vực dịch vụ, kinh tế hộ gắn với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chuyển đổi số. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của Trưởng họ, chức sắc tôn giáo để tạo đồng thuận xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vinh Lộc Trần Văn Phùng nêu kiến nghị tại hội nghị.

Các cuộc vận động trọng tâm như "Hiến đất mở đường", thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang phải có kế hoạch phân công cụ thể, thực hiện theo phương châm "có sản phẩm cụ thể, cân đo đong đếm được". Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc tang sẽ đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại định kỳ. Song song đó, các xã chủ động hưởng ứng Cuộc vận động "Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng" cùng các Đề án "Tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn" và "Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Huế", xây dựng địa bàn không có ma túy.

Mặt khác, các đơn vị cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, tăng cường tập huấn kỹ năng số cho cán bộ cơ sở; siết chặt kỷ cương thông tin, báo cáo và khẩn trương giải ngân, quyết toán đúng quy định nguồn Quỹ Cứu trợ. Cuối cùng, tập trung tham mưu cấp ủy chỉ đạo tổ chức Đại hội và kiện toàn nhân sự các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ như Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tin tưởng với sự chủ động của Mặt trận và sự đồng thuận của Nhân dân, công tác Mặt trận tại 3 xã sẽ có bước chuyển biến mạnh mẽ, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Huế.