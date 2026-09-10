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ClockThứ Năm, 10/09/2026 12:15

Chuyển tư duy "phát động" sang "đồng hành" cùng phong trào thi đua

HNN.VN - Sáng 10/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2026 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, nhằm đánh giá toàn diện công tác Mặt trận 8 tháng năm 2026 và thống nhất phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

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Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài phát biểu tại hội nghị. 

Thời gian qua, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội TP. Huế đã bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai hiệu quả nhiều hoạt động thiết thực, qua đó giữ vững sự ổn định và tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Cùng với công tác chỉ đạo điều hành linh hoạt qua việc ban hành 8 quyết định, 24 kế hoạch, 14 báo cáo và 113 công văn, MTTQ thành phố đã tạo dấu ấn mạnh mẽ khi khởi động Cuộc vận động “Hiến đất mở đường” giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nếp sống văn minh trong lễ tang.

Song song đó, các công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và quản lý địa phương cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Thành phố đã hoàn thành 100% mục tiêu xây dựng 42/42 nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 2,52 tỷ đồng, đồng thời kịp thời phân bổ 87 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ thành phố đến 36 xã, phường.

Về mặt môi trường, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” tiếp tục lan tỏa khi thu hút hơn 8.200 lượt người tham gia và trồng mới 2.332 cây xanh. Ngoài ra, các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và chuyển đổi số được đẩy mạnh đồng bộ, tạo nền tảng vững chắc để giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của hệ thống Mặt trận trong 8 tháng qua, đồng chí Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh: thời gian tới, MTTQ các cấp cần tập trung nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là Đề án “Ngày Chủ nhật xanh” và mô hình “Tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố lưu ý việc bảo vệ môi trường hay phân loại rác tại nguồn không thể dừng ở phong trào bề nổi, mà phải trở thành thói quen tự giác hằng ngày của từng khu dân cư, góp phần nâng tầm vị thế đô thị di sản, sinh thái của Huế.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân tham gia phát biểu tại hội nghị  

Đặc biệt, đồng chí chỉ đạo toàn hệ thống cần đổi mới mạnh mẽ tư duy công tác, chuyển từ "phát động phong trào" sang "đồng hành và tạo kết quả cụ thể", từ "số lượng" sang đo lường "sản phẩm thực chất", đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc "Rõ chức năng - Rõ đơn vị - Rõ việc - Rõ kết quả".

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm sắp tới được ấn định bao gồm phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, lan tỏa Đề án phát huy vai trò đoàn viên trong giữ gìn văn hóa Huế, đẩy mạnh Cuộc vận động “Mua hàng lấy hóa đơn”, cũng như tăng cường giám sát thủ tục hành chính sau sáp nhập và việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Khẳng định định hướng phát triển trong giai đoạn mới, đồng chí Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh, sức mạnh lớn nhất của Mặt trận nằm ở sự đồng thuận của Nhân dân và mỗi phong trào chỉ thật sự thành công khi chạm đến từng nếp nhà. Đồng chí kêu gọi toàn hệ thống hãy lấy sự hài lòng cùng chất lượng cuộc sống của Nhân dân làm thước đo cao nhất để tạo nguồn lực bứt phá, đưa TP. Huế phát triển nhanh và bền vững.

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