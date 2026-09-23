Đón đọc Huế ngày nay số 533, phát hành ngày 24/9

Trang nhất với nhiều hoạt động nổi bật của lãnh đạo thành phố Huế trong ngày 23/9.

Theo đó, buổi tiếp công dân định kỳ tại xã Phú Vang sáng 23/9, Thường trực Thành ủy Huế đã lắng nghe, chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc kéo dài liên quan đến đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hạ tầng khu quy hoạch. Trực tiếp trao đổi với các hộ dân, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát kỹ hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ tham mưu phương án xử lý dứt điểm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Trong chuyến khảo sát thực địa hàng loạt dự án trọng điểm khu vực ven biển, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai ngày 23/9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh về yêu cầu đặt bài toán phòng, chống thiên tai và tầm nhìn dài hạn lên hàng đầu khi triển khai quy hoạch và thực hiện các dự án. Việc đánh giá kỹ hiện trạng hạ tầng, quỹ đất, mặt nước cùng cao độ nền là điều kiện tiên quyết trước khi hình thành, triển khai các dự án tại những khu vực này nhằm hướng tới mục tiêu tạo dựng không gian phát triển an toàn, đồng bộ và dài hạn.

Trên trang 3 đáng chú ý có bài: “Từ nền tảng 40 năm đến sức mạnh truyền thông trong kỷ nguyên mới”. Bài viết nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới của TP. Huế, đồng thời, khẳng định vai trò của công tác tuyên giáo trong việc thúc đẩy Huế phát triển thành thành phố trực thuộc Trung ương dựa trên di sản và văn hóa. Trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số, báo chí Huế cần chuyển mạnh sang truyền thông chính sách, dự báo dư luận và lấy sự tin cậy làm giá trị cốt lõi để khơi dậy khát vọng phát triển.

Trang 4 gợi mở nhiều giải pháp để hình thành các dự án sau Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản 2026.

Tại trang Kinh tế, bài “Đưa cơ hội hợp tác thành dự án cụ thể” phản ánh các hoạt động bên lề Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản 2026. Với 30 gian hàng quảng bá đặc sản và tiềm năng đầu tư, TP. Huế cam kết sau diễn đàn sẽ duy trì kết nối, làm đầu mối tháo gỡ vướng mắc để biến các ý tưởng hợp tác thành dự án thực tế.

Trang Đời sống - Xã hội mang đến thông điệp ấm áp qua bài “Mang Trung thu đến với trẻ em khó khăn”, ghi nhận chuỗi hoạt động trao quà, học bổng thiết thực của các cấp bộ Đoàn nhằm tiếp sức cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường.

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