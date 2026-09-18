Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Jennifer Wicks McNamara chiều 6/7/2026 tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng đã chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như tiềm năng, triển vọng của hợp tác song phương Việt Nam-Hoa Kỳ, đặc biệt là hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược mà Việt Nam ưu tiên trong giai đoạn phát triển mới.

Tạo thêm động lực, biện pháp cụ thể, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Hoa Kỳ dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có nhiều hoạt động song phương quan trọng tại Hoa Kỳ.

Cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc gặp với Lãnh đạo chính quyền, quốc hội của Hoa Kỳ, tiếp và làm việc với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ, gặp gỡ các nhân sĩ, trí thức người Việt, gốc Việt và bạn bè Hoa Kỳ, làm việc với các tổ chức tham gia giải quyết hậu quả chiến tranh, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác tìm kiếm, xác minh danh tính liệt sĩ Việt Nam hy sinh trong chiến tranh.

Do vậy, theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, bên cạnh việc tiếp tục khẳng định vai trò, đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, chuyến thăm làm việc tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tạo thêm động lực, biện pháp cụ thể mới, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả.

“Trong bối cảnh hiện nay, khi khoa học-công nghệ phát triển nhanh, mạnh tác động sâu rộng đến tương lai nhân loại, tình hình chính trị, an ninh, kinh tế thế giới diễn biến rất phức tạp, việc tăng cường hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có ý nghĩa quan trọng, không chỉ nhằm đáp ứng lợi ích của hai nước mà còn đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh.

Đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên để cùng phát triển bền vững

Chia sẻ về tiềm năng, triển vọng hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho biết, khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện đã xác định các trụ cột hợp tác toàn diện giữa hai nước, bao gồm từ chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, đến kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân… Đây vẫn là những nội dung hợp tác chính của quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng công nghệ tiên tiến, năng lượng sạch và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao sẽ là những lĩnh vực được hai bên quan tâm và ưu tiên hợp tác. Bởi đây là những lĩnh vực được Việt Nam xác định ưu tiên cho giai đoạn phát triển mới và cũng là những lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh và có nhu cầu hợp tác để cùng phát triển bền vững.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ cung cấp)

Trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, Việt Nam và Hoa Kỳ có thể tăng cường hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, các dịch vụ số tiên tiến và đào tạo nguồn nhân lực. Những lĩnh vực này phù hợp chặt chẽ với mục tiêu của Việt Nam đưa kinh tế số đạt 30% GDP vào năm 2030.

Trong lĩnh vực năng lượng sạch, Việt Nam cần tăng đáng kể công suất năng lượng trong khi vẫn theo đuổi mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Điều này tạo ra những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong việc cung cấp vốn, công nghệ và chuyên môn trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, khí hóa lỏng, lưới điện, lưu trữ năng lượng và các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả.

Hai nước có thể cùng hợp tác xây dựng các chuỗi cung ứng đa dạng và có khả năng chống chịu cao hơn, thông qua việc tăng cường thương mại các sản phẩm công nghệ tiên tiến, kết nối logistics và thúc đẩy liên kết sâu rộng hơn giữa các nhà đầu tư Hoa Kỳ với doanh nghiệp Việt Nam. Đây là những lĩnh vực mà lợi ích của hai nước ngày càng hội tụ và có thể tạo ra giá trị lâu dài cho cả hai bên, chứ không chỉ đơn thuần mở rộng thương mại và đầu tư.

Cùng với việc nhấn mạnh những tiềm năng, dư địa hợp tác song phương Việt Nam-Hoa Kỳ trong các lĩnh vực ưu tiên, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho rằng, triển vọng hợp tác trong những lĩnh vực này rất lớn, vì nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của Hoa Kỳ có sự bổ sung rõ nét.

Việt Nam xác định khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong khi đó, Hoa Kỳ có thế mạnh hàng đầu về công nghệ, nghiên cứu, đào tạo và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đây cũng là những lĩnh vực phù hợp chặt chẽ với các ưu tiên được xác định trong chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài mới của Việt Nam.

Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, bên cạnh các yếu tố nhu cầu và chính sách, triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực này còn thể hiện ở tiềm năng và điều kiện hợp tác. Việt Nam hiện đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu và có lợi thế từ mạng lưới các hiệp định thương mại tự do (FTA) rộng khắp, có nguồn nhân lực dồi dào và sẵn sàng học hỏi công nghệ. Những lợi thế này giúp các nhà đầu tư Hoa Kỳ tiếp cận các chuỗi cung ứng và thị trường hiện có, đồng thời mở ra những cơ hội mới trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, sản xuất tiên tiến và dịch vụ số.

Trong bối cảnh hiện nay, khi khoa học-công nghệ phát triển nhanh, mạnh tác động sâu rộng đến tương lai nhân loại, tình hình chính trị, an ninh, kinh tế thế giới diễn biến rất phức tạp, việc tăng cường hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có ý nghĩa quan trọng, không chỉ nhằm đáp ứng lợi ích của hai nước mà còn đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. ĐẠI SỨ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ NGUYỄN QUỐC DŨNG

Lắng nghe, hỗ trợ và kết nối người Việt tại Hoa Kỳ cùng xây dựng đất nước

Chia sẻ về cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho biết, đây là một cộng đồng đa dạng, năng động và có nhiều thành tựu đáng tự hào trong khoa học-công nghệ, giáo dục, y tế, kinh doanh, văn hóa, nghệ thuật và hoạt động xã hội.

Cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ là những người mang dòng máu Việt Nam, luôn hướng về quê hương, nhưng trưởng thành và gắn bó với đất nước Hoa Kỳ. Do vậy, lẽ tự nhiên, người Việt tại Hoa Kỳ trở thành cầu nối sinh động, sâu sắc giữa hai nước.

Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, để phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng, cần tạo điều kiện để cộng đồng, đặc biệt là đội ngũ trí thức, doanh nhân và thế hệ trẻ, có được thông tin và hiểu rõ các yêu cầu và tiềm năng phát triển của đất nước, từ đó tham gia trực tiếp vào các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển cụ thể ở trong nước. Sự tham gia đó rất đa dạng, có thể là tư vấn cho địa phương, doanh nghiệp, trường đại học hoặc các chương trình quốc gia; tham gia giảng dạy, nghiên cứu chung, chuyển giao tri thức, hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, đào tạo nhân lực, hướng dẫn khởi nghiệp và kết nối mạng lưới công nghệ-đầu tư, tiếp cận thị trường.

“Để đóng góp, kiều bào không nhất thiết phải là trở về làm việc lâu dài ở Việt Nam. Nhiều chuyên gia có thể đồng hành thông qua các dự án nghiên cứu, các mạng lưới cố vấn, chương trình đào tạo trực tuyến hoặc các hoạt động kết nối theo ngành, theo địa phương. Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục lắng nghe, hỗ trợ và tạo các kênh kết nối thiết thực để mỗi người Việt Nam tại Hoa Kỳ có thể góp phần theo cách phù hợp vào sự phát triển của đất nước và quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ”, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng chia sẻ.

https://nhandan.vn/dua-quan-he-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-viet-nam-hoa-ky-tiep-tuc-phat-trien-thuc-chat-hieu-qua-post989195.html