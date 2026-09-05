Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang. Ảnh: Lê Đình Hoàng

Tuy nhiên, những con số ấy không phải là đích đến cuối cùng của Hue Sports Festival. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế (PCT) Trần Hữu Thùy Giang.

Phóng viên: Thưa đồng chí, nếu không tính số lượng môn thi đấu và số VĐV tham gia thì giá trị lớn nhất mà Hue Sports Festival 2026 nói riêng, Hue Sports Festival nói chung mang lại là gì?

PCT Trần Hữu Thùy Giang: Tôi cho rằng, giá trị lớn nhất là từ nguồn lực xã hội hóa khi Hue Sports Festival đang từng bước đưa thể thao trở thành một phần của đời sống cộng đồng. Từ 8 hoạt động năm 2023, 10 hoạt động năm 2024, 12 hoạt động năm 2025 và tại Hue Sports Festival 2026 là 19 hoạt động. Điều đáng nói, không chỉ số lượng tăng, mà ngày càng có nhiều câu lạc bộ (CLB), doanh nghiệp (DN), VĐV và người dân chủ động tham gia.

Một phong trào thể thao muốn bền vững thì Nhà nước không thể làm thay tất cả. Chính quyền giữ vai trò định hướng, tạo môi trường, hỗ trợ những điều kiện cần thiết; còn DN, CLB và cộng đồng phải trở thành những chủ thể trực tiếp tạo ra các hoạt động.

Chúng ta không nên xem Hue Sports Festival đơn thuần là một chuỗi các hoạt động thể thao. Qua mỗi kỳ tổ chức, sự kiện này đang hình thành một không gian để người dân rèn luyện sức khỏe, các CLB phát triển, DN tham gia và các địa phương, VĐV trong cả nước biết đến Huế nhiều hơn.

Phóng viên: Thành phố định hướng Hue Sports Festival gắn với văn hóa, du lịch và kinh tế, nhất là kinh tế đêm, đồng thời nằm trong khung chương trình của Festival Huế vào những năm tới. Đồng nghĩa, thể thao trở thành một sản phẩm mới để Huế thu hút du khách?

PCT Trần Hữu Thùy Giang: Thể thao và du lịch có mối quan hệ tự nhiên và mật thiết. VĐV đến Huế không nhất thiết là đi một mình và chỉ để thi đấu. Họ có thể đi cùng gia đình, bạn bè; có nhu cầu lưu trú, ăn uống, tham quan, trải nghiệm... Nếu tổ chức tốt, một giải hoàn toàn có thể tạo thêm dòng khách cho thành phố.

Trải nghiệm đô thị Huế về đêm thông qua giải chạy Hue Night Jogging. Ảnh: Phương Nguyễn

Đây cũng là lý do thành phố đưa Hue Sports Festival vào khung chương trình Festival Huế. Khi đó thể thao không đứng riêng mà cùng với văn hóa, du lịch tạo nên một chuỗi trải nghiệm phong phú hơn cho người dân, du khách.

Hue Night Jogging là một ví dụ. Khi hoạt động thể thao được tổ chức trong không gian đô thị về đêm, người tham gia không chỉ chạy mà còn có thể trải nghiệm ẩm thực, dịch vụ, không khí và đời sống của thành phố. Nếu làm tốt, thể thao có thể góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách và tạo thêm cơ hội kinh doanh cho các dịch vụ thương mại, lưu trú, ẩm thực, giải trí…

Với Huế, đây còn là cách kể một câu chuyện mới về một thành phố di sản và năng động, một thành phố có bề dày văn hóa, có sức sống thể thao cùng những trải nghiệm hiện đại.

Phóng viên: Vậy thành phố sẽ làm gì để VĐV của Hue Sports Festival trở thành dòng khách du lịch, qua đó tạo tác động tích cực đến kinh tế thành phố?

PCT Trần Hữu Thùy Giang: Trước hết, phải nhìn một sự kiện thể thao trong cả chuỗi giá trị của nó, chứ không chỉ nhìn vào thời gian thi đấu.

Thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện về những lĩnh vực thuộc trách nhiệm của chính quyền như an ninh, giao thông, y tế, địa điểm và các điều kiện cần thiết để các hoạt động diễn ra an toàn, chuyên nghiệp. Nhưng để một VĐV trở thành khách du lịch thì cần sự tham gia của nhiều chủ thể, nhất là đơn vị tổ chức, DN, ngành dịch vụ.

Tôi cho rằng, cần hình thành tư duy, mỗi giải đấu cũng là một cơ hội quảng bá Huế và kết nối với các sản phẩm du lịch, dịch vụ của Huế.

Người đến thi đấu cần được cung cấp thông tin, tạo điều kiện để trải nghiệm thành phố; người thân, bạn bè đi cùng cũng cần có những lựa chọn phù hợp về tham quan, ẩm thực, mua sắm, giải trí. Khi dòng khách đó được kết nối với hệ thống dịch vụ, lợi ích kinh tế sẽ không chỉ nằm ở sân đấu mà lan sang lưu trú, ăn uống, vận chuyển và các hoạt động khác.

Mục tiêu của chúng ta không phải chỉ có đông người đến Huế trong những ngày diễn ra giải đấu, mà làm sao để họ ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và đặc biệt, có lý do quay trở lại Huế không chỉ một, hai lần. Khi tạo được dòng khách như vậy, thể thao đã trở thành một sản phẩm kinh tế, du lịch thực sự.

Phóng viên: Phần lớn DN ở Huế là nhỏ và siêu nhỏ, nhưng ngày càng chủ động đồng hành với Hue Sports Festival. Thành phố nhìn nhận nguồn lực này như thế nào?

PCT Trần Hữu Thùy Giang: Tôi đánh giá đây là một nguồn lực đáng quý và thành phố rất trân trọng. Ở góc độ khác, chúng ta cần thay đổi cách nhìn về xã hội hóa. DN không nên xem là nhà tài trợ, mà phải là một chủ thể cùng tạo ra sản phẩm thể thao.

Thực tế những năm qua cho thấy, từ chủ trương xã hội hóa TDTT của thành phố, tinh thần đồng hành của DN, CLB và cộng đồng ngày càng rõ. Nhiều hoạt động được tổ chức trên cơ sở xã hội hóa, trong khi Nhà nước hỗ trợ những phần việc thuộc trách nhiệm quản lý. Đó là hướng đi phù hợp và cần tiếp tục phát huy.

Tuy nhiên, xã hội hóa muốn bền vững thì DN phải nhìn thấy lợi ích. Nếu DN chỉ bỏ kinh phí mà không có cơ hội phát triển thương hiệu, tiếp cận thị trường… thì rất khó duy trì lâu dài. Vì vậy, thành phố muốn hướng đến cách làm, trong đó DN không chỉ tài trợ mà có thể “ôm” một hoạt động, cùng xây dựng và phát triển hoạt động đó thành một sản phẩm có thương hiệu.

Vai trò của chính quyền là tạo môi trường thuận lợi, tháo gỡ những khó khăn trong phạm vi có thể và kết nối các nguồn lực. Chúng ta không thể làm thay nhưng có thể tạo điều kiện để DN thấy rằng, tham gia vào Hue Sports Festival cũng chính là tham gia vào quá trình phát triển của chính DN và của thành phố. Đó mới là xã hội hóa theo hướng bền vững.

Phóng viên: Nếu nhìn xa hơn trong khoảng 5 - 10 năm tới, đồng chí muốn Hue Sports Festival đứng ở đâu trong chiến lược phát triển của Huế?

PCT Trần Hữu Thùy Giang: Bên cạnh việc mở rộng quy mô, điều thành phố hướng đến là phát triển có chiều sâu, có bản sắc và tạo ra giá trị thực cho cộng đồng, du lịch và kinh tế.

Trước mắt, phải tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức, duy trì những hoạt động có sức hút và hình thành thêm những sản phẩm thể thao có thương hiệu riêng. Đồng thời, từng bước nâng cao khả năng đăng cai nhiều hơn các giải đấu cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Xa hơn, chúng tôi kỳ vọng từ Hue Sports Festival có thể hình thành một hệ sinh thái thể thao gắn với kinh tế: Từ các giải đấu chuyên nghiệp, bán chuyên và phong trào; những sản phẩm thể thao “made in Huế”; các mô hình khởi nghiệp thể thao; cho đến các dịch vụ hỗ trợ, du lịch và kinh tế đêm.

Hue Sports Festival cũng phải có bản sắc Huế. Chúng ta không thể tổ chức một sự kiện thể thao ở Huế nhưng lại thiếu dấu ấn của Huế. Thể thao phải được đặt trong không gian văn hóa, di sản, ẩm thực và đời sống của thành phố để người đến Huế vừa thi đấu, vừa trải nghiệm.

Nếu trong những năm tới, người dân Cố đô xem Hue Sports Festival thực sự là ngày hội của chính mình; VĐV cả nước muốn đến Huế thi đấu; DN tiếp tục chủ động muốn đồng hành; du khách xem thể thao là một lý do để đến và ở lại; các dịch vụ có thêm khách và kinh tế đêm có thêm sức sống, thì đó sẽ là những tín hiệu cho thấy chúng ta đã đi đúng hướng, cũng như đã tạo thêm những giá trị mới cho Huế.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!