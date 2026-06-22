Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huế: Thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026

1. Vị trí: Nhân viên Tín dụng;

2. Số lượng: 06 chỉ tiêu

3. Nơi làm việc: Hội Sở, Hương Trà, Phú Lộc, Phú Vang.

4. Điều kiện, tiêu chuẩn:

- Trình độ: Tốt nghiệp từ Đại học, hệ chính quy (không bao gồm ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông lên Đại học), chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Tài chính ngân hàng, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,…).

- Độ tuổi: Không quá 35 tuổi.

- Sức khỏe: Nam cao từ 1m60 trở lên, nữ cao từ 1m55 trở lên. Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc.

- Ưu tiên: Ứng viên có năng khiểu thể thao, văn nghệ.

5. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/9/2026 đến hết ngày 30/9/2026.

Thông tin chi tiết thông báo tại trụ sở Agribank Chi nhánh Huế - Số 10 Hoàng Hoa Thám, phường Thuận Hóa, thành phố Huế và trụ sở các chi nhánh trực thuộc; website agribank.com.vn; fanpage Agribank Chi nhánh Huế hoặc liên hệ Phòng Tổng hợp Agribank Chi nhánh Huế qua số điện thoại: 0914426091.