Hội Cựu chiến binh thành phố cần hướng mạnh về cơ sở, khẳng định vai trò nòng cốt ở địa bàn dân cư

Cùng dự buổi làm việc có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài phát biểu tại buổi làm việc.

rong 7 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội CCB thành phố Huế đã bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai hiệu quả công tác Hội và phong trào CCB trên địa bàn. Bên cạnh việc ổn định tổ chức, Hội chú trọng giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, giúp cán bộ và hội viên luôn kiên định, vững vàng trước mọi biến động.

Cùng với việc tham gia tích cực vào các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, các cấp Hội đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển quân (toàn thành phố giao 1.836 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 145 con em CCB), góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Ngay trong dịp tết Nguyên đán, Hội đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa trị giá 125 triệu đồng; cấp cơ sở hỗ trợ 666 suất quà cho các gia đình chính sách và hội viên khó khăn. Hội cũng triển khai xây mới 2 căn nhà và sửa chữa 3 căn nhà "Nghĩa tình đồng đội" với tổng chi phí 190 triệu đồng.

Trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa - xã hội, các cấp Hội đã huy động hàng chục nghìn lượt hội viên hưởng ứng Đề án “Ngày Chủ nhật xanh”, duy trì 43 mô hình CCB bảo vệ môi trường, phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tham gia hòa giải thành công 129 vụ việc ở cơ sở. Ngoài ra, việc thắp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ được duy trì thường xuyên qua 44 buổi sinh hoạt chuyên đề, thu hút hơn 14.000 lượt học sinh, sinh viên. Tính từ đầu năm đến nay, toàn Hội đã kết nạp 287 hội viên mới và giới thiệu 17 hội viên ưu tú vào Đảng.

Cựu chiến binh Nguyễn Hải Teo (xã A Lưới 2) là gương điển hình trong ứng dụng khoa học - kỹ thuật phát triển kinh tế.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của lực lượng CCB thành phố. Đồng chí khẳng định, đội ngũ CCB là lực lượng có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu kinh nghiệm và uy tín trong cộng đồng - nguồn lực quan trọng cần tiếp tục phát huy, nhất là trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Chí Tài đề nghị Hội CCB thành phố tập trung thực hiện các nhóm giải pháp trọng tâm. Trước hết, Hội cần duy trì tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên và tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chủ động giám sát, phản biện xã hội và giới thiệu những nhân tố ưu tú cho hệ thống chính trị cơ sở.

Công tác chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên cần được thực hiện đi vào thực chất thông qua các mô hình giúp nhau giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế và xây dựng nhà ở nghĩa tình. Lực lượng CCB cần phát huy thế mạnh sẵn có trong việc giữ gìn an ninh trật tự, phối hợp hòa giải các mâu thuẫn từ cơ sở và tích cực tham gia xây dựng địa bàn không có ma túy.

Đại tá Lê Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội CCB thành phố báo cáo tại buổi làm việc.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ theo hướng sinh động hơn, như tổ chức các chuyến về nguồn hay sản xuất nội dung số lan tỏa trên mạng xã hội. Đối với các phong trào thi đua do Mặt trận phát động - tiêu biểu là Cuộc vận động “Hiến đất mở đường” và thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, cán bộ và hội viên CCB phải là những người đi đầu nêu gương, kiên trì tuyên truyền vận động trên tinh thần tự nguyện, đồng thuận.

Hội cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, tinh gọn thủ tục hành chính để hướng mạnh về cơ sở, đồng thời chú trọng phát hiện và nhân rộng các điển hình CCB tiêu biểu nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tin tưởng rằng, với truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, Hội CCB thành phố Huế sẽ tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.