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ClockThứ Năm, 27/08/2026 10:23

Hơn 400 cán bộ Mặt trận và đoàn thể được bồi dưỡng kỹ năng

HNN.VN - Sáng 27/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng năm 2026 cho hơn 400 học viên là cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn.

Chuyển mạnh từ "chờ nguồn" sang chủ động "tạo nguồn" kết nạp ĐảngPhường Vỹ Dạ phát động phong trào hiến đất mở đường Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông qua các đề án trọng tâm, kiện toàn nhân sự khóa XIBảo đảm công tác dân vận được thực hiện liên tục, thông suốt, sát cơ sởĐẩy mạnh các khâu đột phá, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại lễ khai mạc. 

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan; TS. Nguyễn Khắc Toàn, Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học.

Diễn ra trong 2 ngày, lớp bồi dưỡng tập trung nghiên cứu, trao đổi 5 chuyên đề trọng tâm gồm: Kỹ năng lắng nghe Nhân dân, giám sát và phản biện xã hội; công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản; công tác quản lý, thu chi các nguồn quỹ; nâng cao nhận thức, định hướng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động Mặt trận.

Phát biểu khai mạc tại lớp bồi dưỡng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công tác cán bộ trong tình hình mới. Đồng thời nhắc lại quan điểm của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc "Học tập suốt đời" và khẳng định công tác bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ "then chốt của then chốt".

 Lớp tập huấn thu hút hơn 400 học viên đến từ 40 xã, phường và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trong bối cảnh hệ thống Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội đang tiếp tục được kiện toàn theo mô hình mới, đồng chí Nguyễn Chí Tài chỉ rõ: Bộ máy càng tinh gọn thì năng lực cán bộ càng phải nâng cao, phương pháp làm việc càng phải khoa học, càng hướng về cơ sở thì càng phải gần dân, hiểu dân và giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Việc triển khai lớp bồi dưỡng cũng là hành động cụ thể hóa Đề án "Bồi dưỡng cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp giai đoạn 2026 - 2031" vừa được Chính phủ phê duyệt.

Để lớp học đạt hiệu quả cao nhất, đồng chí Nguyễn Chí Tài đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm vận dụng ngay vào công việc hàng ngày. Đồng thời, đề nghị đội ngũ báo cáo viên, giảng viên đổi mới phương pháp truyền đạt, phát huy tính chủ động của người học theo đúng phương châm "học đi đôi với hành", lấy thực tiễn làm thước đo hiệu quả đào tạo.

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