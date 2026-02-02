Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với TP. Huế về công tác bầu cử

Tham dự buổi làm việc có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia kết luận buổi làm việc

Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, bài bản

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế Nguyễn Chí Tài cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn được triển khai sớm, đồng bộ và đúng quy định của pháp luật. Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố được thành lập với 16 thành viên, do Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban; các thành viên được phân công phụ trách từng lĩnh vực, địa bàn cụ thể. Ở cấp xã, 100% xã, phường đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo bầu cử theo đúng quy định.

Ủy ban bầu cử thành phố Huế gồm 34 thành viên, đã ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể và thành lập tổ giúp việc phục vụ công tác bầu cử. Ở cấp xã, 40/40 xã, phường đã thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031, với tổng số 660 thành viên, bảo đảm đủ điều kiện tổ chức, điều hành bầu cử tại cơ sở.

Thành phố đã thành lập 4 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 14 Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố; các xã, phường hoàn thành việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã theo quy định. Cùng với đó, công tác tập huấn nghiệp vụ được chú trọng, tổ chức các hội nghị triển khai trên phạm vi toàn thành phố và hai đợt tập huấn chuyên sâu cho Ban bầu cử, Tổ bầu cử, nhằm bảo đảm thống nhất về quy trình, nghiệp vụ và cách thức tổ chức thực hiện.

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tiếp thu ý kiến đoàn công tác

Theo đồng chí Nguyễn Chí Tài, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, thống nhất về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử.

Cụ thể, đối với bầu cử ĐBQH khóa XVI, thành phố Huế được bầu 9 đại biểu. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất giới thiệu 18 người ứng cử, bảo đảm số dư theo quy định, trong đó có 3 người do Trung ương giới thiệu và 15 người do địa phương giới thiệu. Cơ cấu ứng cử viên bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa nữ, người dân tộc thiểu số, người trẻ tuổi, người ngoài Đảng và đại biểu tái cử.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND thành phố, số đại biểu được bầu là 53, với 94 người được giới thiệu ứng cử. Ở cấp xã, 40 xã, phường đã hoàn thành hiệp thương lần thứ nhất, giới thiệu 1.524 người ứng cử để bầu 804 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031, cơ bản đáp ứng yêu cầu về cơ cấu, thành phần theo hướng dẫn của Trung ương.

Thành phố Huế đã ấn định 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố và 228 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Việc phân chia khu vực bỏ phiếu được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, phù hợp với đặc điểm dân cư và điều kiện thực tiễn từng địa bàn. Toàn thành phố dự kiến có 768 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 11 khu vực bỏ phiếu riêng dành cho lực lượng vũ trang và các trường đại học.

Công tác rà soát, lập danh sách cử tri được triển khai chặt chẽ, có sự phối hợp giữa chính quyền, công an và các tổ chức ở cơ sở, bảo đảm không bỏ sót, không trùng lặp. Đến ngày 27/1/2026, toàn thành phố có khoảng 1.054.742 cử tri; danh sách cử tri sẽ được niêm yết công khai theo đúng quy định để cử tri kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo thành phố cũng thẳng thắn nêu rõ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là trong bối cảnh chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Địa bàn xã, phường được mở rộng, dân số tăng, trong khi đội ngũ cán bộ cấp cơ sở còn mỏng, nhiều vị trí phải kiêm nhiệm. Một số mốc thời gian theo quy định của Luật trùng với dịp tết Nguyên đán 2026, khiến khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin bước đầu mang lại hiệu quả, song hạ tầng kỹ thuật ở cơ sở còn hạn chế.

Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khảo sát thực tế tại phường Thuận Hóa

Từ thực tiễn đó, thành phố Huế kiến nghị Trung ương sớm quyết định tổng biên chế và khung biên chế cấp xã; quan tâm đầu tư trang thiết bị, kịp thời phân bổ kinh phí và tăng cường bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác bầu cử.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Huế cho biết lực lượng công an đã chủ động xây dựng phương án, nắm chắc tình hình, sẵn sàng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử trên toàn địa bàn.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử

Các thành viên Đoàn công tác thống nhất cao với báo cáo của thành phố Huế; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến hồ sơ ứng cử ĐBQH và giải đáp các kiến nghị của địa phương.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cho biết, TP. Huế luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương; nhiều nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị bầu cử đến nay cơ bản đã hoàn thành, bảo đảm đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật. Thành phố nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn công tác để kịp thời khắc phục những hạn chế, khó khăn phát sinh.

Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm của TP. Huế trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai bầu cử được thực hiện sớm, bài bản, đúng quy trình, bảo đảm tiến độ, dân chủ, công khai và đúng quy định của pháp luật.

Đại tướng Lương Tam Quang cùng lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri tại phường Thuận Hóa

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh yêu cầu thành phố tiếp tục tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến Nhân dân, kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; không để phát sinh điểm nóng, không để các thế lực xấu lợi dụng vấn đề bầu cử để xuyên tạc, kích động, gây mất ổn định tình hình.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu TP. Huế đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, nhất là trong ngày bầu cử 15/3/2026; chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng phương án xử lý kịp thời, hiệu quả mọi tình huống phát sinh, tạo môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Đối với các kiến nghị của TP. Huế liên quan đến biên chế, kinh phí, trang thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết Đoàn giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.