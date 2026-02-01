Lãnh đạo thành phố Huế tiếp khách quốc tế nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn chào đón các vị khách quốc tế

Buổi tiếp tân do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn chủ trì. Tham dự có các UVTV Thành ủy, Hồ Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy; Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Phát biểu chào mừng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, năm 2025 là năm đầu tiên Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,5%; thu ngân sách vượt chỉ tiêu; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch và an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục khẳng định vị thế Huế là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước...

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại buổi gặp mặt

Lãnh đạo thành phố trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ hiệu quả của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư, chuyên gia và tình nguyện viên nước ngoài, những đối tác đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển, hội nhập và quảng bá hình ảnh Huế ra thế giới.

Bước sang năm 2026 - năm mở đầu cho giai đoạn phát triển 2026 - 2030, thành phố Huế xác định mục tiêu xây dựng “Thành phố di sản sáng tạo”, nơi di sản văn hóa và công nghệ hiện đại cùng song hành, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường hợp tác, đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế triển khai hiệu quả các chương trình, dự án tại Huế.

Các tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt

Trong không khí đầu xuân ấm áp, thân tình, lãnh đạo thành phố đã gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới các vị khách quý, đồng thời bày tỏ mong muốn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Huế với các đối tác quốc tế ngày càng gắn bó, bền chặt trong thời gian tới.

*Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu tỉnh Savannakhet (CHDCND Lào) do đồng chí Thongsay Xayyavong Khamdi, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Savannakhet làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết năm mới Bính Ngọ tại thành phố Huế. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Tại buổi tiếp, đồng chí Thongsay Xayyavong Khamdi trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và tình cảm nồng ấm của lãnh đạo thành phố Huế dành cho đoàn; đồng thời khẳng định chuyến thăm lần này tiếp tục góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Nhân dịp này, đồng chí Thongsay Xayyavong Khamdi chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước Việt Nam trong thời gian tới. Đồng chí bày tỏ mong muốn tỉnh Savannakhet và thành phố Huế tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo cán bộ và giao lưu nhân dân, qua đó vun đắp mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng bền chặt.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Savannakhet, đồng chí Thongsay Xayyavong Khamdi gửi lời chúc mừng năm mới Bính Ngọ an khang, thịnh vượng đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế; chúc thành phố đạt nhiều thành tựu mới trong phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo 2 địa phương chụp hình lưu niệm

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Savannakhet đến thăm và chúc Tết; đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào nói chung, giữa thành phố Huế và tỉnh Savannakhet nói riêng là tài sản quý báu, cần tiếp tục được gìn giữ và phát huy qua các thế hệ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cũng thông tin đến đoàn về những kết quả nổi bật của thành phố Huế trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua; nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai địa phương ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, đặc biệt trong trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa và tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa Nhân dân hai địa phương.

Thành phố Huế mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của tỉnh Savannakhet trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và đóng góp tích cực vào việc củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến Đoàn công tác tỉnh Savannakhet; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, mối quan hệ giữa thành phố Huế và tỉnh Savannakhet nói riêng, giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung sẽ ngày càng bền chặt, hiệu quả và không ngừng phát triển.