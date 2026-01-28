Myanmar: Kết quả bầu cử xác nhận chiến thắng của Đảng USDP

Nhân viên của Ủy ban bầu cử chuẩn bị phiếu bầu tại Yangon, Myanmar ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo UEC, đảng USDP đã giành được 231 ghế tại Hạ viện (Pyithu Hluttaw) và 108 ghế tại Thượng viện (Amyotha Hluttaw), tương đương 339 ghế trong tổng số 664 ghế của hai viện Quốc hội.

Trong cuộc tổng tuyển cử này, cử tri bầu các thành viên tại 2 viện Quốc hội cùng các hội đồng lập pháp ở 7 bang và 7 vùng lãnh thổ liên bang, cũng như tại các chính quyền địa phương.

Cuộc tổng tuyển cử được tiến hành theo 3 giai đoạn: Giai đoạn đầu tiên vào ngày 28/12/2025 tại 102 thị trấn; giai đoạn thứ hai vào ngày 11/1/2026 tại 100 thị trấn và giai đoạn cuối cùng vào ngày 25/1/2026 tại 61 thị trấn.

Phản ứng về kết quả bầu cử tại Myanmar, cùng ngày, Ngoại trưởng Thái Lan bày tỏ hy vọng đây sẽ là "khởi đầu của một quá trình chuyển đổi" có thể dẫn đến hòa bình bền vững tại quốc gia này.

Phát biểu với báo giới bên lề cuộc họp kín của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Philippines, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow bày tỏ hy vọng “đây sẽ là khởi đầu của quá trình chuyển đổi, với mục tiêu cuối cùng là một giải pháp bền vững".

Một ngày trước đó, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã có cuộc họp kéo dài 2 giờ để thảo luận về cuộc xung đột đang diễn ra ở Myanmar. Những nỗ lực của khối nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng ở Myanmar tập trung vào kế hoạch 5 điểm đã được nhất trí vào năm 2021.

