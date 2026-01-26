Tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, tạo dư địa cho phát triển lâu dài

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Thường trực Thành ủy Huế với Đảng ủy các phường phía Bắc thành phố

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của thành phố.

Các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch

Tại buổi làm việc, đại diện đảng ủy 4 phường đã báo cáo khái quát đặc điểm tình hình và kết quả triển khai nhiệm vụ sau khi các phường chính thức được thành lập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở địa giới hành chính của thị xã Phong Điền (cũ). Đây là khu vực có vị trí chiến lược, là cửa ngõ phía Bắc của TP. Huế, giữ vai trò quan trọng trong phát triển đô thị, kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ Đảng ủy các phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030; phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp ủy viên, từng cơ quan, đơn vị phụ trách lĩnh vực, địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ. Tổ chức bộ máy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ phường đến tổ dân phố cơ bản được kiện toàn, hoạt động ổn định; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành thông suốt, bảo đảm tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được chú trọng thực hiện đúng quy định.

Bí thư Đảng ủy phường Phong Dinh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tại buổi làm việc

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do suy giảm kinh tế, biến động thị trường bất động sản, thiên tai, lũ lụt, Đảng ủy các phường đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả tích cực. Kết thúc năm 2025, phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch; quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được triển khai đúng quy trình, tiến độ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các phường cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, vướng mắc như: Nguồn lực đầu tư còn hạn chế; hạ tầng kỹ thuật, đô thị chưa đồng bộ; công tác chuyển đổi số còn gặp khó khăn; một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xây dựng trường chuẩn quốc gia, kết nạp đảng viên chưa đạt; thiếu cán bộ có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, công nghệ thông tin; tình hình an ninh trật tự, trật tự đô thị ở một số địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban, ngành thành phố đã trao đổi, làm rõ một số kiến nghị của các phường; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, tập trung phát huy nội lực, tranh thủ nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng dân sinh; chỉnh trang, phát triển đô thị; hoàn thiện hệ thống giao thông đối nội, đối ngoại; đẩy nhanh công tác quy hoạch vùng, quy hoạch phân khu; đầu tư hạ tầng kênh mương nội đồng, phát triển chăn nuôi tập trung, xây dựng cánh đồng mẫu lớn gắn với tái cơ cấu nông nghiệp…

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế - Nguyễn Đình Trung (áo trắng ở giữa) cùng đoàn công tác thăm Khu công nghiệp Phong Điền

Phát huy tiềm năng, lợi thế từng địa bàn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của đảng ủy, chính quyền 4 phường về triển khai thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; đồng thời biểu dương sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong bối cảnh các phường mới được thành lập, khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, các phường phía Bắc thành phố có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ kết nối Huế với các địa phương trong khu vực, đồng thời là địa bàn có nhiều tiềm năng về công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển đô thị. Vì vậy, Đảng ủy các phường cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ trẻ, cán bộ có chuyên môn sâu về quy hoạch, xây dựng, chuyển đổi số.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các phường tập trung rà soát, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành các chương trình, kế hoạch, đề án sát thực tiễn, có lộ trình, giải pháp rõ ràng; xác định đúng trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, tránh dàn trải. Trong đó, ưu tiên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị; tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị ngay từ cơ sở; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố trong công tác quy hoạch, đầu tư phát triển, tạo dư địa cho phát triển lâu dài.

Đoàn công tác thăm, nắm tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam tại Huế

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các phường phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa bàn, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; quan tâm phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, mở rộng sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung cũng lưu ý các phường cần tiếp tục giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra điểm nóng. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền đô thị ngày càng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố Huế trong thời gian tới.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung cùng đoàn công tác đã đi khảo sát Khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera và Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam tại Huế nhằm nắm bắt kế hoạch, định hướng mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh của các đơn vị trong thời gian tới.