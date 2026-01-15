Các địa phương chủ động rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị bầu cử

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương kết luận sau buổi kiểm tra

Báo cáo với Đoàn công tác, UBBC các phường cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn cơ bản được triển khai đúng quy trình, bảo đảm tiến độ theo quy định. Các phường đã ban hành đầy đủ văn bản chỉ đạo, thành lập UBBC phường, đồng thời kiện toàn các ban bầu cử và đang tiếp tục hoàn thiện các bước để thành lập tổ bầu cử theo thẩm quyền.

Về đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu, phường Dương Nỗ được ấn định 5 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND phường với tổng số cử tri dự kiến 23.430 người; phường Thuận An có 5 đơn vị bầu cử và dự kiến bố trí 28 khu vực bỏ phiếu; phường Mỹ Thượng có 6 đơn vị bầu cử với 20 khu vực bỏ phiếu. Việc phân chia các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu được thực hiện phù hợp với địa bàn dân cư, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử.

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường đã tổ chức hiệp thương lần thứ nhất đúng quy định, thống nhất cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cơ cấu ứng cử viên bảo đảm tỷ lệ nữ, người ngoài Đảng và người dưới 40 tuổi theo yêu cầu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các phường cũng nêu lên một số khó khăn trong quá trình triển khai như khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn; tình hình biến động dân cư, số lượng cử tri tạm trú, tạm vắng nhiều; công tác rà soát, lập danh sách cử tri đòi hỏi độ chính xác cao. Các địa phương kiến nghị tiếp tục được hướng dẫn nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

Lãnh đạo địa phương báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử tại buổi kiểm tra

Kết luận buổi làm việc, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương nhấn mạnh, cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi diễn ra trong bối cảnh cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương yêu cầu các phường triển khai nhiệm vụ theo tinh thần “nhanh nhưng phải bảo đảm chất lượng, thời gian ngắn nhưng không bỏ sót các giai đoạn”, bám sát quy trình, kế hoạch đã đề ra.

Đồng thời, các địa phương cần tiếp tục rà soát, bố trí khu vực bỏ phiếu phù hợp, thuận lợi cho người dân; thực hiện nghiêm túc công tác hiệp thương ngay từ bước đầu, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật. Việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) liên quan đến bầu cử phải được thực hiện kịp thời, không để phát sinh điểm nóng.

Đồng chí Phan Quý Phương cũng đề nghị lực lượng công an tăng cường phối hợp, hướng dẫn cụ thể quy trình để cử tri tạm trú, tạm vắng thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ bầu cử theo quy định, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn.