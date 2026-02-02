Gửi gắm kỳ vọng cho chặng đường mới

Đại biểu Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại một kỳ họp của HĐND thành phố

Hiểu dân ngay từ cơ sở

Qua các đợt tiếp xúc cử tri của ĐBQH và HĐND trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiều cử tri ghi nhận những chuyển biến tích cực. Hoạt động tiếp xúc được tổ chức đa dạng hơn, nội dung trao đổi đi thẳng vào các vấn đề mật thiết của đời sống đô thị Huế cũng như khu vực nông thôn, đầm phá. Nhiều kiến nghị cụ thể của người dân đã được lắng nghe, tiếp nhận và chuyển tải đến các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, cử tri cũng thẳng thắn cho rằng việc “gần dân” của một bộ phận đại biểu vẫn chưa thật sự thường xuyên. Có nơi, có lúc, sự hiện diện của đại biểu mới dừng lại ở các buổi tiếp xúc định kỳ, trong khi đời sống cơ sở luôn vận động, phát sinh nhiều vấn đề cần được theo sát liên tục. Một số kiến nghị đã được tiếp nhận, nhưng việc theo dõi, đôn đốc và phản hồi kết quả giải quyết còn chậm.

Từ thực tế đó, kỳ vọng lớn nhất của cử tri Huế trong nhiệm kỳ mới là đại biểu không chỉ “đến với dân” theo lịch, mà cần thực sự “ở cùng dân” trong những vấn đề cụ thể của từng địa bàn, từng cộng đồng.

Ngư dân đánh bắt xa bờ kỳ vọng nhiệm kỳ mới có nhiều quyết sách hỗ trợ tàu cá vươn khơi bám biển

Cử tri Trần Quang Trung (phường Kim Long) chia sẻ: “Chúng tôi ghi nhận đại biểu đã lắng nghe nhiều hơn, nhưng mong nhiệm kỳ tới, các đại biểu theo sát những việc liên quan đến bảo tồn nhà vườn, chỉnh trang đô thị ven sông Hương hay sinh kế người dân làm du lịch. Những việc này tuy nhỏ, nhưng ảnh hưởng lâu dài đến diện mạo và bản sắc Huế”.

Ở các địa phương ven biển, vùng đầm phá, cử tri đánh giá cao sự quan tâm của các cấp đối với hạ tầng giao thông, công tác phòng, chống thiên tai, hỗ trợ sản xuất trong nhiệm kỳ qua. Song, những thách thức về môi trường, chuyển đổi sinh kế, thích ứng với biến đổi khí hậu vẫn hiện hữu, đòi hỏi sự theo sát bền bỉ và tiếng nói mạnh mẽ hơn của đại biểu dân cử.

Cử tri Trần Hải (phường Thuận An) bày tỏ mong muốn Nhà nước có thêm những chính sách căn cơ để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền và môi trường sinh thái.

Thước đo niềm tin cử tri

Cùng với sự gần dân, cử tri các địa phương đặt kỳ vọng cao vào bản lĩnh và trách nhiệm của đại biểu trong hoạt động giám sát, chất vấn và kiến nghị. Nhiệm kỳ vừa qua đã ghi nhận những nỗ lực đáng kể, khi nhiều vấn đề tồn đọng liên quan đến đất đai, môi trường, đầu tư công được đưa ra thảo luận công khai hơn, tạo chuyển động nhất định trong công tác điều hành.

Ngư dân các địa phương vùng biển mong muốn Nhà nước có thêm nhiều chính sách hỗ trợ về sinh kế

Trong bối cảnh thành phố đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cử tri kỳ vọng nhiệm kỳ mới bộ máy tinh gọn hơn sẽ xử lý công việc nhanh hơn, minh bạch hơn. Qua đó, giảm bớt chi phí thời gian của người dân, doanh nghiệp.

Một yêu cầu mới ngày càng rõ nét trong kỳ vọng của cử tri Huế là tư duy quản trị hiện đại. Nhiều cử tri mong muốn đội ngũ đại biểu và chính quyền có kiến thức, tầm nhìn về chuyển đổi số, kinh tế số, để mỗi quyết sách vừa bảo đảm yêu cầu bảo tồn di sản, vừa mở ra không gian phát triển mới cho Huế. “Chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc nộp hồ sơ trực tuyến mà phải đi vào chất lượng phục vụ. Người dân mong các thủ tục được xử lý nhanh, minh bạch, có thể theo dõi tiến độ rõ ràng. Đó mới là thước đo của chính quyền điện tử, chứ không chỉ là có phần mềm hay cổng dịch vụ công”, cử tri Lê Đình Huy (phường An Cựu) chia sẻ.

Ở góc độ đại biểu dân cử, bà Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Huế cho biết: Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH và các đại biểu của thành phố đã nỗ lực thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, theo dõi giải quyết đơn thư ngày càng đi vào nền nếp, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.

Thường trực HĐND thành phố Huế cũng đánh giá: Nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND thành phố Huế đã hoàn thành tốt vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; tổ chức thành công nhiều kỳ họp quan trọng; ban hành các nghị quyết, cơ chế, chính sách phù hợp; đồng thời tăng cường giám sát và theo dõi việc giải quyết kiến nghị cử tri, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.