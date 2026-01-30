  • Huế ngày nay Online
BIDV hỗ trợ 400 triệu đồng cho đồng bào gặp khó khăn dịp tết

HNN.VN - Sáng 31/1, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức hỗ trợ quà tết cho đồng bào thành phố Huế thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ Việt Nam) thành phố. Bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố tham dự tiếp nhận hỗ trợ.

 BIDV trao hỗ trợ 400 triệu đồng cho đồng bào dịp tết

Song hành cùng nhiệm vụ kinh doanh, trong năm 2025 BIDV cũng đồng hành cùng với thành phố trong nhiều hoạt động như: tài trợ Festival Huế, hỗ trợ trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ lụt bão cho các địa phương bị ảnh hưởng. Dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ, BIDV hỗ trợ 800 suất quà trị giá 400 triệu đồng cho đồng bào gặp khó khăn  của 17 xã, phường.

Bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố phát biểu, trong năm qua, các ngân hàng nói chung và BIDV nói riêng đã luôn đồng hành cùng UBMTTQ Việt Nam thành phố triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội đến các địa phương. Sự chung tay của ngân hàng, doanh nghiệp là nguồn động viên quý báu, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và mặt trận các cấp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Nguyễn Thị Ái Vân cũng đề nghị UBMTTQ Việt Nam các xã, phường chủ động phối hợp, sớm triển khai việc tiếp nhận, phân bổ và trao các phần quà đến đúng đối tượng, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, để người dân vui xuân, đón tết.

Hoàng Loan
Xem tranh ngựa trước thềm xuân Bính Ngọ

Nếu như ngựa trong tranh Lê Bá Đảng có đủ mọi cung bậc, thủ pháp tạo hình và trải dài qua nhiều thời kỳ sáng tạo thì những con ngựa trong tranh các họa sĩ hậu thế hôm nay cũng có nét riêng đầy cá tính.

Xem tranh ngựa trước thềm xuân Bính Ngọ
Khẳng định vai trò trụ cột an sinh

Năm 2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Huế tiếp tục là điểm tựa an sinh, kịp thời giải quyết quyền lợi cho người tham gia, nhất là khi rủi ro ốm đau, tai nạn lao động, thất nghiệp có thể đến bất ngờ.

Khẳng định vai trò trụ cột an sinh
Dung dăng dung dẻ - Vui khỏe đón Xuân

Nhằm tạo không khí vui tươi, sôi động dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phường Thuận Hóa tổ chức Hội Xuân Thuận Hóa Bính Ngọ 2026 tại Không gian Sách & Văn hóa Huế (23-25 Lê Lợi, phường Thuận Hóa). Chương trình diễn ra vào ngày 1/2, mang chủ đề “Dung dăng dung dẻ - Vui khỏe đón Xuân”.

Dung dăng dung dẻ - Vui khỏe đón Xuân
Thành phố Huế xây dựng đô thị di sản, Trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc tầm cỡ quốc tế

Với lịch sử hơn bảy thế kỷ hình thành và phát triển, Huế nơi hội tụ những giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc; là địa phương duy nhất của cả nước sở hữu 8 di sản văn hóa được UNESCO vinh danh. Giữa xu thế công nghiệp hóa, thương mại hóa, Huế kiên định con đường riêng - lấy văn hóa và di sản làm trung tâm, nền tảng và động lực cho mô hình phát triển đô thị di sản xanh, thông minh và bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế quyết tâm xây dựng Huế là một đô thị văn hóa - di sản điển hình, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa trong nhịp sống đương đại.

Thành phố Huế xây dựng đô thị di sản, Trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc tầm cỡ quốc tế

