BIDV hỗ trợ 400 triệu đồng cho đồng bào gặp khó khăn dịp tết

BIDV trao hỗ trợ 400 triệu đồng cho đồng bào dịp tết

Song hành cùng nhiệm vụ kinh doanh, trong năm 2025 BIDV cũng đồng hành cùng với thành phố trong nhiều hoạt động như: tài trợ Festival Huế, hỗ trợ trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ lụt bão cho các địa phương bị ảnh hưởng. Dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ, BIDV hỗ trợ 800 suất quà trị giá 400 triệu đồng cho đồng bào gặp khó khăn của 17 xã, phường.

Bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố phát biểu, trong năm qua, các ngân hàng nói chung và BIDV nói riêng đã luôn đồng hành cùng UBMTTQ Việt Nam thành phố triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội đến các địa phương. Sự chung tay của ngân hàng, doanh nghiệp là nguồn động viên quý báu, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và mặt trận các cấp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Nguyễn Thị Ái Vân cũng đề nghị UBMTTQ Việt Nam các xã, phường chủ động phối hợp, sớm triển khai việc tiếp nhận, phân bổ và trao các phần quà đến đúng đối tượng, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, để người dân vui xuân, đón tết.