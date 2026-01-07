Gia hạn thời gian triển khai dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Hạng mục cầu tại KM35 thuộc phần mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên đang triển khai xây dựng

Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, DA mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên được khởi công tháng 5/2025. Ngay sau khi khởi công và trong suốt quá trình triển khai, chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công luôn nỗ lực, huy động tối đa nhân lực, thiết bị để thực hiện, đảm bảo chất lượng và bám sát tiến độ.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 10/2025, trên địa bàn các địa phương thuộc phạm vi DA đã xảy ra mưa bão lớn bất thường, một số nơi có lượng mưa lên tới 1.700mm, gây sạt lở một số vị trí trên tuyến. Ngoài ra, diễn biến thời tiết cuối năm 2025 vẫn còn bất lợi, thường xuyên có mưa dài ngày dẫn đến ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công DA.

Trước tình hình đó, Ban QLDA đã báo cáo Bộ Xây dựng, chỉ đạo đoàn công tác vào kiểm tra hiện trường để xem xét đánh giá và đưa ra các giải pháp xử lý để công trình đảm bảo chất lượng.

Hiện tại, Ban QLDA đã trình Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi DA, trong đó đã đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện DA cơ bản hoàn thành trong năm 2027.

Nhiều đoạn tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mưa lớn. Ảnh: Văn Hiệp

Trên cơ sở đề xuất của đại diện Liên danh Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam về việc xin gia hạn tiến độ hoàn thành một số hạng mục của gói thầu XL1 và cũng để có cơ sở pháp lý triển khai thực hiện các hạng mục còn lại của gói thầu này, trong thời gian chờ Bộ Xây dựng xem xét đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện DA, Ban QLDA đã chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp gói thầu XL1 đến hết tháng 3/2026. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình theo yêu cầu của DA.

Ban QLDA cũng đã chỉ đạo tư vấn thiết kế rà soát, cập nhật và lập hồ sơ điều chỉnh Báo cáo khả thi DA và lập tiến độ thi công điều chỉnh, làm cơ sở để chủ đầu tư trình Bộ Xây dựng thẩm định phê duyệt theo quy định.

Trước đó, ngày 15/12/2025, Ban QLDA đã có tờ trình gửi Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi DA mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên. Trong tờ trình này, Ban QLDA kiến nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện DA sang năm 2026 đối với các hạng mục công trình được điều chỉnh bổ sung vào DA, riêng trạm dừng nghỉ dự kiến hoàn thành trong năm 2027.