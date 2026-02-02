Hiệp thương lần hai lập danh sách sơ bộ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Hội nghị nghe báo cáo tình hình giới thiệu những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, đến hết ngày 1/2/2026, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng. Tỷ lệ tín nhiệm của cử tri tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với người ứng cử đạt 100%. Ngay sau khi kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban Bầu cử thành phố đã chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của người được giới thiệu ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, để đưa vào danh sách chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cảm ơn các vị ủy viên Mặt trận đã phát huy trí tuệ, trách nhiệm, thẳng thắn trao đổi, thảo luận và thống nhất danh sách những ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, xứng đáng tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 -2031

“Kết quả hội nghị hôm nay là cơ sở quan trọng để tiếp tục các bước tiếp theo của quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, hướng tới việc lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu, có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ, năng lực, uy tín đủ sức đại diện cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của Nhân dân thành phố trong nghị trường Quốc hội và HĐND. Đồng thời đây cũng là nền tảng vững chắc để chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào ngày 15/3/2026 - một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và thành phố”, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị ngay sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông báo đến cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi có người được đưa vào danh sách sơ bộ và người được hiệp thương là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND thành phố trong danh sách sơ bộ. Đồng thời sẽ tiến hành tổ chức Hội nghị hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 cho MTTQ cấp xã nơi có người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND thành phố cư trú và mời đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đến dự hội nghị. Tiếp tục tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn Mặt trận các xã, phường và các cơ quan phục vụ bầu cử ở các địa phương, góp phần hướng đến thực hiện thành công hoạt động bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn thành phố.

Hội nghị thống nhất kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XIV, được thực hiện từ ngày 4 - 8/2/2026, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định.