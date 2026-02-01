Phú Xuân, Kim Long, Thanh Thủy trao Huy hiệu Đảng cho 62 đảng viên

Đảng bộ phường Phú Xuân vinh dự có 48 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng

Tại phường Phú Xuân, trong đợt này có 48 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, gồm: 1 đảng viên 65 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên 55 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và 16 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Xuân Võ Lê Nhật gửi lời chúc mừng trân trọng đến các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp quý báu của các đảng viên lão thành qua các thời kỳ. Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh, bằng uy tín, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị và tâm huyết của mình, các đảng viên được vinh danh dịp này sẽ tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là tấm gương sáng để giáo dục, động viên thế hệ trẻ.

Đồng thời, bày tỏ mong muốn các đảng viên tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng Đảng bộ phường Phú Xuân ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Phú Xuân phát triển nhanh, bền vững, văn minh, xứng đáng là đô thị di sản đặc trưng, trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của thành phố Huế.

* Dịp này, Đảng ủy phường Kim Long đã trao tặng 6 Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đang sinh hoạt trên địa bàn. Trong đó, có 1 đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên 30 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận của Ban Thường vụ Thành ủy đối với quá trình phấn đấu không ngừng, giữ vững phẩm chất người đảng viên của các đồng chí qua nhiều năm cống hiến.

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kim Long Hoàng Phước Nhật trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp bền bỉ của các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi đảng viên, đặc biệt là các đồng chí được vinh danh hôm nay, cần tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, giữ vững bản lĩnh chính trị, tư tưởng kiên định, đạo đức trong sáng, lối sống mẫu mực; dù đã nghỉ công tác hay còn đang đảm nhiệm nhiệm vụ ở bất kỳ cương vị nào cũng tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho chi bộ, đảng bộ và địa phương.

Đón nhận Huy hiệu Đảng cao quý, các đảng viên đều bày tỏ niềm xúc động, coi đây là nguồn động viên to lớn để tiếp tục rèn luyện, giữ trọn niềm tin với Đảng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Phường Thanh Thủy có 8 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 3/2

* Cùng ngày, Đảng bộ phường Thanh Thủy vinh dự có 8 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng từ 40 đến 80 năm tuổi Đảng. Tham dự lễ trao tặng, có đồng chí Nguyễn Thanh Minh, TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy.

Theo đó, đảng viên Nguyễn Thị Đạt, tổ dân phố 5A, vinh dự được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 96 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng thời, thông tin về những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Thanh Thủy đạt được trong thời gian qua.