  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 02/02/2026 20:44

Quảng bá văn hóa Huế tại ba thành phố lớn của Australia

HNN.VN - Từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2/2026, Đoàn Nghệ thuật TP. Huế mang Nhã nhạc Cung đình Huế và các giá trị văn hóa đặc trưng của Cố đô đến biểu diễn, quảng bá tại Sydney, Darwin và Canberra (Australia).
Chương trình biểu diễn do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thực hiện. Ảnh: TTDT

Theo lời mời của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, từ ngày 31/1 đến 8/2/2026, Đoàn Nghệ thuật TP. Huế tổ chức chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật và giới thiệu văn hóa Huế - Việt Nam tại ba thành phố lớn của Australia. Chuyến công tác là một phần trong các hoạt động đối ngoại văn hóa trọng điểm của TP. Huế, nhằm tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác văn hóa - du lịch và quảng bá hình ảnh đô thị di sản đến bạn bè quốc tế.

Chương trình do UBND TP. Huế phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth tổ chức; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế là đơn vị thực hiện. Các hoạt động được thiết kế theo hướng kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật truyền thống, quảng bá điểm đến, truyền thông du lịch và kết nối hợp tác, tập trung giới thiệu Huế như một đô thị di sản đặc sắc, thành phố Festival của Việt Nam.

Trạm dừng chân đầu tiên của Đoàn Nghệ thuật TP. Huế là thành phố Sydney. Tối 1/2/2026 (giờ địa phương), trong khuôn khổ Lễ hội Tết Cộng đồng tại thành phố cảng này, đã diễn ra chương trình biểu diễn Nhã nhạc Cung đình Huế.

Các chương trình biểu diễn do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thực hiện, giới thiệu có chọn lọc những tác phẩm tiêu biểu của Nhã nhạc và Múa cung đình Huế. Trong không gian được dàn dựng mang đậm dấu ấn văn hóa Cố đô, khán giả quốc tế có dịp tiếp cận chiều sâu thẩm mỹ cung đình, cảm nhận bản sắc văn hóa Việt Nam cũng như sự tiếp nối của di sản trong đời sống đương đại. Hoạt động cũng là “cầu nối” mang hương vị Tết quê nhà đến với kiều bào, khơi gợi niềm tự hào văn hóa và sự gắn kết với cội nguồn.

Song hành với các chương trình nghệ thuật, TP. Huế cũng giới thiệu đến công chúng Australia hình ảnh một điểm đến nhiều di sản với 8 di sản văn hóa thế giới được UNESCO ghi danh, nổi bật là Quần thể Di tích Cố đô Huế. Những giá trị văn hóa gắn với thiên nhiên, không gian lễ hội Festival Huế, cùng định hướng phát triển du lịch di sản bền vững được truyền tải như một thông điệp về một đô thị di sản đang chuyển mình năng động, hội nhập nhưng vẫn gìn giữ chiều sâu bản sắc.

Theo các nhà tổ chức, đây là bước đi mang tính chiến lược trong việc định vị hình ảnh Huế - từ kinh đô di sản đến một thành phố sáng tạo, năng động, qua đó khẳng định vai trò của văn hóa trong ngoại giao nhân dân và mở ra triển vọng thu hút thị trường khách du lịch từ Australia đến với Huế nói riêng, Việt Nam nói chung.

Sau Sydney, Đoàn Nghệ thuật TP.Huế tiếp tục hành trình đến Darwin và Canberra, mang theo những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Cố đô, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị Việt Nam - Australia bằng chính sức mạnh mềm của di sản và nghệ thuật truyền thống.

Liên Minh
 Từ khóa:
quảng bávăn hóa huếnhã nhạc cung đìnhnước úc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khi văn hóa thành sức mạnh dẫn đường trong kỷ nguyên vươn mình

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt, định hướng phát triển đất nước đến năm 2030 và mở ra “kỷ nguyên vươn mình”. Với TP. Huế - đô thị di sản giàu chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa - Đại hội càng gợi nhiều kỳ vọng: cụ thể hóa tư duy phát triển mới thành động lực địa phương, phát huy văn hóa và con người theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW.

Khi văn hóa thành sức mạnh dẫn đường trong kỷ nguyên vươn mình
Quảng bá, mở rộng thị trường cho nông sản

Các phiên chợ nông sản, phiên chợ vùng cao… do Hội Nông dân (HND) thành phố tổ chức dịp cuối năm 2025 đã góp phần giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản đạt tiêu chuẩn VietGAP, OCOP của địa phương và các đặc sản của đồng bào vùng cao có thêm cơ hội vươn xa.

Quảng bá, mở rộng thị trường cho nông sản
Bền bỉ giữ gìn văn hóa Huế

“Nghiên cứu Huế” là bộ sách về Huế, hình thành từ niềm yêu mến văn hóa Huế của các nhà nghiên cứu, được kỳ vọng là một tạp chí khoa học xứng đáng để tiếp nối B.A.V.H của Hội Đô thành Hiếu cổ.

Bền bỉ giữ gìn văn hóa Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top