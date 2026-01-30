Quảng bá văn hóa Huế tại ba thành phố lớn của Australia

Chương trình biểu diễn do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thực hiện. Ảnh: TTDT

Theo lời mời của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, từ ngày 31/1 đến 8/2/2026, Đoàn Nghệ thuật TP. Huế tổ chức chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật và giới thiệu văn hóa Huế - Việt Nam tại ba thành phố lớn của Australia. Chuyến công tác là một phần trong các hoạt động đối ngoại văn hóa trọng điểm của TP. Huế, nhằm tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác văn hóa - du lịch và quảng bá hình ảnh đô thị di sản đến bạn bè quốc tế.

Chương trình do UBND TP. Huế phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth tổ chức; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế là đơn vị thực hiện. Các hoạt động được thiết kế theo hướng kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật truyền thống, quảng bá điểm đến, truyền thông du lịch và kết nối hợp tác, tập trung giới thiệu Huế như một đô thị di sản đặc sắc, thành phố Festival của Việt Nam.

Trạm dừng chân đầu tiên của Đoàn Nghệ thuật TP. Huế là thành phố Sydney. Tối 1/2/2026 (giờ địa phương), trong khuôn khổ Lễ hội Tết Cộng đồng tại thành phố cảng này, đã diễn ra chương trình biểu diễn Nhã nhạc Cung đình Huế.

Các chương trình biểu diễn do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thực hiện, giới thiệu có chọn lọc những tác phẩm tiêu biểu của Nhã nhạc và Múa cung đình Huế. Trong không gian được dàn dựng mang đậm dấu ấn văn hóa Cố đô, khán giả quốc tế có dịp tiếp cận chiều sâu thẩm mỹ cung đình, cảm nhận bản sắc văn hóa Việt Nam cũng như sự tiếp nối của di sản trong đời sống đương đại. Hoạt động cũng là “cầu nối” mang hương vị Tết quê nhà đến với kiều bào, khơi gợi niềm tự hào văn hóa và sự gắn kết với cội nguồn.

Song hành với các chương trình nghệ thuật, TP. Huế cũng giới thiệu đến công chúng Australia hình ảnh một điểm đến nhiều di sản với 8 di sản văn hóa thế giới được UNESCO ghi danh, nổi bật là Quần thể Di tích Cố đô Huế. Những giá trị văn hóa gắn với thiên nhiên, không gian lễ hội Festival Huế, cùng định hướng phát triển du lịch di sản bền vững được truyền tải như một thông điệp về một đô thị di sản đang chuyển mình năng động, hội nhập nhưng vẫn gìn giữ chiều sâu bản sắc.

Theo các nhà tổ chức, đây là bước đi mang tính chiến lược trong việc định vị hình ảnh Huế - từ kinh đô di sản đến một thành phố sáng tạo, năng động, qua đó khẳng định vai trò của văn hóa trong ngoại giao nhân dân và mở ra triển vọng thu hút thị trường khách du lịch từ Australia đến với Huế nói riêng, Việt Nam nói chung.

Sau Sydney, Đoàn Nghệ thuật TP.Huế tiếp tục hành trình đến Darwin và Canberra, mang theo những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Cố đô, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị Việt Nam - Australia bằng chính sức mạnh mềm của di sản và nghệ thuật truyền thống.