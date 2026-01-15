  • Huế ngày nay Online
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh kiểm tra, hướng dẫn công tác bầu cử

HNN.VN - Ngày 15/1, tại xã Phú Vang, đồng chí Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn, có buổi làm việc nhằm kiểm tra, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh phát biểu tại buổi kiểm tra 

Về phía các địa phương có lãnh đạo xã Phú Vang, xã Phú Vinh và xã Phú Hồ; kết nối trực tuyến với các điểm cầu xã Phú Lộc, Hưng Lộc, Lộc An, Chân Mây - Lăng Cô, Vinh Lộc, Khe Tre, Nam Đông và Long Quảng.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các địa phương đã báo cáo tình hình và kết quả công tác chuẩn bị bầu cử, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp, kiến nghị đến đoàn công tác.

Đồng chí Hoàng Hải Minh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tích cực chủ động của các địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử, đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các bước theo đúng quy định và trình tự, bảo đảm công tác bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thành công. Trong đó, lưu ý quá trình chuẩn bị công tác bầu cử cần tiến hành rà soát kỹ lưỡng, cập nhật chính xác danh sách cử tri, đảm bảo không bỏ sót đối tượng và đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, niêm yết công khai danh sách ứng cử viên với đầy đủ thông tin, giúp người dân dễ dàng tìm hiểu và lựa chọn. Thực hiện phân chia các khu vực bỏ phiếu một cách khoa học, ưu tiên các vị trí trung tâm, thuận tiện giao thông nhằm tạo điều kiện tối đa cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Các điểm bỏ phiếu phải được bố trí thông thoáng và trang trọng. Xây dựng phương án bảo vệ nghiêm ngặt, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối trước, trong và sau ngày bầu cử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan, kết hợp hài hòa giữa không khí rực rỡ của ngày hội bầu cử với không khí "Mừng Đảng, mừng xuân", tạo nên diện mạo vui tươi, phấn khởi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào trong mỗi cử tri.

