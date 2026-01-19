Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV

Khánh thành, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Lê Thị Hiếu

Bà Lê Thị Hiếu ở tổ dân phố Bàu Đưng, là mẹ đơn thân, có hoàn cảnh rất khó khăn, đang phải một mình gồng gánh lo toan, nuôi con trai đang học lớp 7.

Chia sẻ những khó khăn của bà Lê Thị Hiếu, UBMTTQ Việt Nam thành phố đã hỗ trợ 60 triệu đồng, Công ty Daystar hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại từ nguồn của gia đình và người thân đóng góp để xây dựng ngôi nhà có diện tích 35m2, được xây trên phần đất của gia đình với tổng kinh phí khoảng 210 triệu đồng.

“Ngôi nhà hoàn thành và bàn giao dịp này thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và những nhà hảo tâm, qua đó giúp gia đình bà Lê Thị Hiếu đón Tết cổ truyền vui vẻ, đầm ấm. Đây cũng là điều kiện để gia đình bà Hiếu yên tâm lao động, phấn đấu vươn lên thoát nghèo”, bà Trần Thị Thu Điệp - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Hương Trà chia sẻ.

Dự kiến trong năm 2026, trên địa bàn phường Hương Trà sẽ có 2-3 hộ có hoàn cảnh khó khăn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và những nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở.

Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng cùng ngày, UBMTTQ Việt Nam phường Hương Trà cùng 150 hộ ở 2 tổ dân phố: Giáp Thượng 1 và Sơn Công 2 ra mắt tuyến đường cờ Tổ quốc, qua đó, nâng tổng số tuyến đường cờ Tổ quốc trên địa bàn phường lên gần 30 tuyến, trong đó, UBMTTQ Việt Nam phường hỗ trợ cờ Tổ quốc, các hộ dân đóng góp cán cờ và đúc trụ cắm cờ.