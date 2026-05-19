Đoàn công tác TP. Huế dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Đoàn công tác của TP. Huế dâng hoa, dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Tham gia đoàn có đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố, Đoàn ĐBQH thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), nơi yên nghỉ của gần 11.000 Anh hùng liệt sĩ từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hiện có 16 liệt sĩ quê ở TP. Huế an nghỉ.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên nghĩa trang. Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Đình Trung và đồng chí Phạm Đức Tiến thực hiện nghi thức thỉnh 9 tiếng chuông tại tháp chuông - nét văn hóa tâm linh mang ý nghĩa cầu nguyện cho hòa bình, tri ân và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Sau đó, đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tiếp đó, đoàn công tác TP. Huế đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị). Đây là nơi quy tụ 10.263 phần mộ các Anh hùng liệt sĩ trong cả nước, chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn. Hiện có 27 liệt sĩ quê ở TP. Huế yên nghỉ tại nghĩa trang.

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Đình Trung và đồng chí Phạm Đức Tiến thực hiện nghi thức thỉnh 9 tiếng chuông tại tháp chuông. Sau đó, đoàn dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài trung tâm Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau nghi lễ tưởng niệm, đoàn công tác đã đến từng phần mộ các Anh hùng liệt sĩ để dâng hương. Trước mỗi phần mộ, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Đình Trung cùng các thành viên trong đoàn nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng TP. Huế ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hoạt động dâng hoa, dâng hương tại các “địa chỉ đỏ” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những hình ảnh của đoàn công tác trong hoạt động dâng hoa, dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ:

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Thường trực Thành ủy thực hiện nghi thức thỉnh 9 tiếng chuông tại tháp chuông

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố thực hiện nghi thức chỉnh vòng hoa trước khi tiến hành dâng hoa

Vòng hoa của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế được dâng lên tại đài tưởng niệm của Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Đoàn công tác tiến hành lễ dâng hương

Đồng chí Nguyễn Đình Trung và Phạm Đức Tiến tiến hành dâng hương

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tiến hành dâng hương

Đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đến thắp hương từng phần mộ

Đồng chí Nguyễn Đình Trung thắp hương ở khu vực có các liệt sĩ quê ở TP. Huế yên nghỉ

Hoạt động dâng hoa, dâng hương có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc