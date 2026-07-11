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ClockThứ Sáu, 17/07/2026 10:43

Hương Trà tổ chức lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ

HNN.VN - Sáng 17/7, UBND phường Hương Trà tổ chức lễ dâng hương và triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Vân. Tham dự có Đại tá Lê Hồng Việt - TUV, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Huế.

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Di dời hài cốt liệt sĩ đến vị trí phục vụ công tác lấy mẫu 

Sau khi thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, các lực lượng chuyên môn đã triển khai lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ theo đúng quy trình nghiệp vụ, bảo đảm tính chặt chẽ, khoa học và chính xác phục vụ công tác giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Theo kế hoạch, từ ngày 17 đến 22/7, phường Hương Trà phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao 64 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Vân. Từ ngày 23 đến 25/7, công tác này tiếp tục được triển khai tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Văn với 22 mẫu hài cốt liệt sĩ

Việc lấy mẫu ADN nhằm phục vụ công tác giám định, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng thân nhân gia đình liệt sĩ; thể hiện trách nhiệm, tình cảm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

HÀN ĐĂNG
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