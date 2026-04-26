Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương trong Thượng Cung tại Đền Thượng. (Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)

Cùng dự lễ có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao.

Cùng dự lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo một số địa phương cùng đông đảo đồng bào ở mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài.

Từ sáng sớm, tại trung tâm Lễ hội Đền Hùng, hàng nghìn người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài đã có mặt để tham dự Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương. Trong tiếng nhạc lễ hội linh thiêng, Đoàn dâng hương khởi hành từ sân trung tâm lễ hội đi qua Nghi môn, Đền Hạ, Đền Trung lên Đền Thượng.

Đi đầu Đoàn là đội tiêu binh rước Quốc kỳ, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước"; đi sau là các thiếu nữ mặc áo dài đỏ mang hương, hoa, lễ vật; 100 thanh thiếu niên trong trang phục cổ, biểu tượng cho con cháu Lạc Hồng, tay giương cao cờ hội, thể hiện sức sống mãnh liệt của dòng giống Tiên Rồng; đội nhạc lễ, đoàn rước kiệu, rước lễ.

Tiếp theo là Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các địa phương; lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, các sở, ngành, đoàn thể và nhân dân dự Lễ dâng hương.

Tại Điện Kính Thiên (Đền Thượng), trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, nơi thờ tự các Vua Hùng, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, cội nguồn của dân tộc Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương thành kính dâng hương, hoa, lễ vật, tưởng nhớ Tổ tiên, tri ân công đức các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; cầu cho quốc thái dân an, đất nước ngày càng thịnh vượng, hùng cường.

Trong không khí linh thiêng của buổi lễ, đọc Chúc văn tưởng niệm các Vua Hùng, đồng chí Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026 khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, với truyền thống đoàn kết và lòng yêu nước nồng nàn, các thế hệ con cháu Lạc Hồng trải qua bao cuộc đấu tranh với muôn vàn gian nan, thử thách, hun đúc tinh thần tự lực, tự chủ, tự cường và lòng tự hào, tự tôn dân tộc sâu sắc, đã lập nên những kỳ tích vẻ vang, xây nền độc lập, gìn giữ non sông, khẳng định chủ quyền, bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc.

Những thành tựu đạt được hôm nay là sự hội tụ, kết tinh từ lịch sử ngàn năm văn hiến của dân tộc; thành quả của 96 năm xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; kết quả của 40 năm đổi mới; là biểu hiện sinh động của ý chí bền bỉ, khát vọng vươn lên của nhân dân ta; là nền tảng cho đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới được khởi đầu từ thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Con cháu Lạc Hồng mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”; nguyện tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, phát huy ý chí tự cường, thực hiện tự chủ chiến lược, biến ý chí thành hành động quyết liệt, biến quyết sách thành kết quả cụ thể, vì nhân dân, vì lợi ích cao nhất của quốc gia-dân tộc, vì sự giàu mạnh, thịnh vượng của đất nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Ngay sau Lễ dâng hương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói chuyện thân mật với bà con nhân dân tại sân Đền Thượng; gửi tới toàn thể bà con, đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe, bình an, đoàn kết và hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, dù ở miền xuôi hay miền ngược, dù sống trong nước hay ở xa Tổ quốc, chúng ta đều là con cháu Lạc Hồng, đều có chung một nguồn cội, chung một mái nhà Việt Nam. Đây là thời khắc để mỗi người Việt Nam tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước, tưởng nhớ Tổ Mẫu Âu Cơ, Quốc Tổ Lạc Long Quân, tưởng nhớ bao thế hệ cha ông đã đổ mồ hôi, xương máu, trí tuệ để khai phá đất đai, dựng làng, lập nước, giữ gìn, mở mang bờ cõi, vun đắp văn hiến.

Lịch sử Việt Nam luôn gắn với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, chim có tổ, người có tông. Với đạo lý ấy, Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành ngày hội tri ân, ngày hội của tình đồng bào, cùng chia sẻ vui buồn trong lịch sử, cùng nương tựa nhau qua khó khăn, cùng chung một trách nhiệm trước vận mệnh đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, dựng nước là công lao của tổ tiên. Giữ nước và phát triển đất nước là trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau. Giữ nước là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ hòa bình, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; là giữ văn hóa, giữ đạo lý, giữ niềm tin, lòng tự trọng dân tộc. Giữ nước cũng là làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Phát triển đất nước là để chúng ta “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Con đường phát triển của quê hương, đất nước còn nhiều khó khăn, có thách thức, có việc làm chưa được như mong muốn. Nhưng nếu chúng ta đồng lòng, nếu mỗi người làm tốt phần việc của mình, cán bộ tận tâm với dân, nhân dân tin tưởng và chung sức, nhất định chúng ta sẽ đi tới đích.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, lúc này, chúng ta càng cần tinh thần Hùng Vương, biết dựa vào nhau, cùng nhau vượt khó, biết lấy đoàn kết làm gốc, lấy dân làm nền, lấy văn hóa làm sức mạnh, lấy ý chí tự lực tự cường làm động lực. Đảng và Nhà nước luôn xác định nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là sức mạnh của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi đường lối, chính sách đều phải hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giải quyết những việc dân cần, dân lo, dân mong. Cán bộ làm việc ở cơ sở phải nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, cùng dân tháo gỡ khó khăn. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng còn nhiều khó khăn, chính sách phải đi đến tận bản, tận hộ, tận người.

Đối với bà con nhân dân tỉnh Phú Thọ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, bao đời nay, người dân Đất Tổ đã coi việc giữ gìn Đền Hùng là trách nhiệm thiêng liêng. Từ người làm công tác quản lý di tích, những cụ cao niên, các nghệ nhân, đội tế lễ, đội rước, đội hát Xoan, các thầy cô giáo, học sinh, từng hộ dân sống quanh khu di tích, mỗi người đều góp một phần công sức. Tất cả đều rất đáng trân trọng.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục chăm lo để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện; bảo tồn di tích đi đôi với bảo vệ cảnh quan, môi trường, không gian văn hóa; phát triển du lịch gắn với quyền lợi chính đáng của người dân, với nếp sống văn minh. Các thanh niên, các cháu học sinh, sinh viên học thật tốt, rèn luyện tốt, luôn nhớ đạo lý của người Việt, hiểu biết lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn bà con nhân dân đi lễ cảm nhận niềm vui được sống trong một đất nước có cội nguồn, có hòa bình, có tình người để sống có trách nhiệm hơn, chăm lo tốt hơn cho gia đình, góp sức nhiều hơn cho quê hương, đất nước; đồng thời đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn. Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục lan tỏa những hình ảnh đẹp của lễ hội, những giá trị lịch sử-văn hóa của Đền Hùng và vùng Đất Tổ.

Sau buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong”; dâng hương tại Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày lễ trọng đại mang bản sắc văn hóa sâu sắc và độc đáo của dân tộc Việt Nam; là dịp quan trọng để quảng bá ra thế giới về một di sản vô cùng giá trị, đã tồn tại hàng nghìn năm, trở thành đạo lý, truyền thống của đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài.

Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 được tổ chức từ ngày 17/4/2026 đến ngày 26/4/2026 (tức từ ngày 1/3 đến ngày 10/3 năm Bính Ngọ) tại Khu Di tích Lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, thành phố Việt Trì và các xã trong tỉnh Phú Thọ với rất nhiều hoạt động, sự kiện đặc sắc.

