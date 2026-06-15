Tạo lợi thế cạnh tranh để đón dòng vốn chất lượng cao

Đồng chí Hà Văn Tuấn, TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế

Nói về những lợi thế khác biệt để Huế định vị các khu kinh tế, khu công nghiệp để hấp dẫn nhà đầu tư chiến lược, đồng chí Hà Văn Tuấn cho biết: Thành phố đang định vị các khu kinh tế, khu công nghiệp dựa trên 4 lợi thế cốt lõi nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Trước hết là lợi thế về vị trí địa kinh tế và hạ tầng logistics. Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nằm ở vị trí cửa ngõ ra biển quan trọng trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế trong khu vực và các tuyến hàng hải quốc tế. Đặc biệt, cảng nước sâu Chân Mây có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa. Cùng với hệ thống cao tốc, sân bay quốc tế và mạng lưới giao thông ngày càng hoàn thiện, Huế đang hình thành chuỗi kết nối logistics đồng bộ, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Lợi thế thứ hai là cơ chế đặc thù từ vị thế thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là điều kiện quan trọng để Huế đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo môi trường đầu tư thông thoáng hơn. Thành phố đang quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, triển khai mô hình một cửa trực tuyến toàn trình, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết hồ sơ liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng và môi trường.

Thứ ba, Huế xác định phát triển công nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn là hướng đi chiến lược. Thành phố ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường thay vì chạy theo số lượng hoặc tăng trưởng bằng mọi giá. Việc hình thành các khu công nghiệp sinh thái, tiêu biểu như Khu Công nghiệp VSIP đang được triển khai, sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển năng lượng tái tạo và nâng cao tính bền vững trong sản xuất.

Thứ tư là lợi thế về nguồn nhân lực và tinh thần đồng hành của chính quyền. TP. Huế có hệ thống các trường đại học, cao đẳng và cơ sở đào tạo nghề có chất lượng, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các ngành công nghiệp kỹ thuật cao và công nghiệp phụ trợ. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cùng Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp luôn xác định phương châm “việc của nhà đầu tư là việc của chính quyền”.

Thành phố kỳ vọng như thế nào về việc thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp hỗ trợ vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trong thời gian tới, thưa đồng chí?

Hiện nay, thế giới đang chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển ít phát thải, TP. Huế xác định thu hút đầu tư theo chiều sâu là hướng đi tất yếu. Mục tiêu không chỉ là gia tăng số lượng dự án mà quan trọng hơn là lựa chọn những dự án có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường và tạo sức lan tỏa cho nền kinh tế địa phương.

TP. Huế định hướng phát triển công nghiệp theo hướng hài hòa giữa bảo tồn di sản và tăng trưởng kinh tế. Thành phố xem chuyển đổi xanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đột phá trong giai đoạn phát triển mới. Thực tế thời gian qua đã cho thấy những tín hiệu tích cực, tiêu biểu là dự án Khu phức hợp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô với quy mô khoảng 165ha, tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD. Đây không chỉ là dự án động lực của ngành công nghiệp ô tô mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và tạo ra hàng nghìn việc làm chất lượng cao.

Để đón đầu xu hướng phát triển công nghiệp xanh và công nghệ cao, thành phố tập trung vào ba nhóm giải pháp trọng tâm.

Trước hết là hoàn thiện quy hoạch và xây dựng các khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái. Thành phố ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo, nhiên liệu thân thiện với môi trường và đầu tư các công trình sản xuất theo tiêu chuẩn xanh. Cùng với đó, quỹ đất dành cho nhà ở chuyên gia, công nhân và các dịch vụ hỗ trợ cũng sẽ được thành phố quan tâm bố trí đồng bộ nhằm tạo môi trường thuận lợi để thu hút các dự án quy mô lớn.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, các khu công nghiệp sẽ được định hướng tiếp nhận những ngành nghề áp dụng công nghệ hiện đại, tái chế và xử lý tuần hoàn. Các nhà máy phải đáp ứng yêu cầu về sử dụng năng lượng hiệu quả, có hệ thống giám sát môi trường tự động và kết nối với cơ quan quản lý. Trong lĩnh vực cảng biển và logistics, thành phố ưu tiên các dự án ứng dụng nhiên liệu sạch, phát triển logistics xanh và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, vận hành.

Giải pháp thứ hai là xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư theo hướng nâng cao chất lượng. Các tiêu chí sẽ tập trung vào công nghệ sử dụng, quy mô đầu tư, hiệu quả kinh tế, tiến độ thực hiện và yêu cầu bảo vệ môi trường. Thông qua đó, thành phố lựa chọn những nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và cam kết phát triển lâu dài. Đặc biệt, TP. Huế luôn ưu tiên các dự án sản xuất công nghiệp công nghệ cao, trung tâm logistics hiện đại, hạ tầng khu công nghiệp và những dự án đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của quốc tế.

Bên cạnh đó, công tác thẩm định dự án sẽ được thực hiện chặt chẽ hơn, nhất là đối với yếu tố công nghệ. Thành phố kiên quyết hạn chế các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, xây dựng hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn và áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn.

Thực tế cho thấy một số khu công nghiệp vẫn gặp khó về hạ tầng kỹ thuật, logistics và nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo đồng chí, thành phố cần làm gì để tháo gỡ những điểm nghẽn này?

Nhìn nhận một cách khách quan, sự phát triển của các khu kinh tế, khu công nghiệp vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của địa phương. Số lượng dự án quy mô lớn, có tính chất động lực còn hạn chế; các dự án FDI chưa nhiều; năng lực logistics dù đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đặc biệt, nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn là một trong những thách thức lớn đối với quá trình thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của các khu công nghiệp.

Để tháo gỡ những điểm nghẽn này, thành phố sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công và triển khai dự án. Đồng thời, tranh thủ tối đa các nguồn vốn từ Trung ương, vốn ODA và các chương trình mục tiêu quốc gia để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiết yếu tại các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Cùng với đầu tư hạ tầng, thành phố định hướng thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư chất lượng cao, ứng dụng công nghệ hiện đại và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường quốc tế. Ưu tiên sẽ dành cho các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ và các dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng lớn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, có cam kết chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương.

Đối với nguồn nhân lực, thành phố sẽ tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục, đào tạo nghề. Đồng thời, kêu gọi đầu tư các trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ ngay tại khu kinh tế nhằm cung ứng nguồn nhân lực có tay nghề, đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp mới. Song song với đó, TP. Huế đặc biệt quan tâm phát triển hạ tầng xã hội phục vụ người lao động bằng việc ưu tiên thu hút đầu tư các khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, cơ sở lưu trú, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, dịch vụ văn hóa, giải trí và các tuyến xe buýt kết nối khu đô thị với khu kinh tế, khu công nghiệp.

Xin cảm ơn đồng chí!