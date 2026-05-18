Đảng bộ UBND thành phố Huế dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo TP. Huế cùng cán bộ, đảng viên Đảng bộ UBND thành phố dâng hoa, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh; TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ UBND TP. Huế.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã dâng hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người mãi là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng kiên cường, đức hy sinh cao cả và phong cách sống giản dị, gần dân, vì dân.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên Đảng bộ UBND TP. Huế nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố Huế ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Hoạt động dâng hoa là dịp để cán bộ, đảng viên ôn lại công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng và tinh thần phục vụ Nhân dân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Đây cũng là hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực của Đảng bộ UBND TP. Huế tiếp tục đẩy mạnh chương trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng nền hành chính phục vụ, liêm chính, hành động và hiệu quả.