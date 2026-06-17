Hướng đến các giải đua thuyền buồm gắn với Festival Huế

Biểu diễn thuyền buồm trên vịnh Lăng Cô. Ảnh: Cổng thông tin UBND TP. Huế

Trải nghiệm mới

Trong chương trình “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026” (diễn ra từ ngày 5 - 7/6), lần đầu tiên, người dân và du khách được chứng kiến những cánh buồm xuất hiện trên mặt nước vịnh Lăng Cô với những màn biểu diễn của các vận động viên. Đó không chỉ là hoạt động thể thao trên biển mà còn mang đến hình ảnh mới mẻ cho du lịch biển của Huế.

Chị Chu Thúy Hòa, du khách Hà Nội chia sẻ: “Ngồi từ nhà hàng ở Lăng Cô, có thể thấy hoạt động biểu diễn thuyền buồm đẹp và thú vị. Khung cảnh bãi biển Lăng Cô đẹp và những cánh thuyền buồm như tạo thêm sức hút cho vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây”.

Theo Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô Đinh Ngọc Hùng, ý tưởng đưa hoạt động biểu diễn thuyền buồm gắn với chương trình “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới” là bước đi mới nhằm khai thác hiệu quả hơn các lợi thế về biển và cảnh quan tự nhiên. Qua đó góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch địa phương và tạo thêm sức hút đối với du khách.

Đơn vị tổ chức biểu diễn thuyền buồm tạo điều kiện cho khách lên thuyền trải nghiệm

Thực tế thì lâu nay, danh hiệu vịnh đẹp Lăng Cô đã được ghi nhận, tuy nhiên, những trải nghiệm, sản phẩm về du lịch biển còn khá đơn điệu, thiếu các dịch vụ vui chơi, giải trí, các hoạt động thể thao đặc sắc trên biển. Chính vì vậy, khi những cánh buồm lần đầu lướt trên mặt nước trong xanh tạo nên khung cảnh đẹp mắt, độc đáo, thể hiện khát vọng vươn xa của Lăng Cô, mở ra những trải nghiệm mới phù hợp với nhu cầu và xu hướng du lịch hiện nay.

Qua thực tế từ lần đầu tổ chức, bước đầu có thể thấy vùng biển nơi đây có mặt nước và sức gió ổn định, không nằm trong vùng tàu thuyền hoạt động nhiều. Điều này có thể thuận lợi để mở ra các hoạt động, trải nghiệm gắn với thuyền buồm.

Tạo ra một hoạt động thường niên đặc sắc

Tại sự kiện biểu diễn thuyền buồm trên sóng nước (ngày 6/6) trong chuỗi hoạt động “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết, Festival Huế 2026 tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng thành phố Huế trở thành đô thị Festival đặc trưng của Việt Nam, nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa, di sản, cảnh quan thiên nhiên và những sản phẩm du lịch đặc sắc. Việc tổ chức các sự kiện tại những địa danh nổi tiếng như vịnh Lăng Cô, trong đó có hoạt động biểu diễn thuyền buồm không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch theo hướng xanh, bền vững. Định hướng sắp tới, thành phố cũng sẽ nỗ lực để đưa hoạt động thuyền buồm trở thành một giải đua thường niên, có quy mô gắn với chương trình Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới cho năm tới và các năm tiếp theo, góp phần làm phong phú và đặc sắc các hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế.

Hoạt động biểu diễn thuyền buồm tạo điểm nhấn cho du lịch ở Lăng Cô

Nhiều địa phương ven biển và khu vực sông nước đã thành công trong việc đưa thuyền buồm trở thành điểm nhấn du lịch. Điển hình như Quảng Ninh nổi bật với việc phục dựng và đưa thuyền buồm ba vách truyền thống vào khai thác du lịch, đồng thời có các giải trình diễn thuyền buồm thu hút đông đảo du khách; hay Khánh Hòa, Bình Định (nay là Gia Lai) tổ chức các giải đua thuyền buồm quy mô quốc gia, quốc tế. Ngay tại Cần Thơ, giải đua thuyền buồm mở rộng trên sông Hậu cũng đã tạo ra sản phẩm du lịch sông nước đặc sắc. Mô hình của các địa phương bạn cũng gợi mở cho Huế hướng đi mới phù hợp.

Theo đại diện Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô, xu hướng du khách, nhất là khách quốc tế rất thích những trải nghiệm dịch vụ du lịch, thể thao biển liên quan thuyền buồm. Sự phối hợp hiệu quả của Nhà nước, cụ thể là thành phố và chính quyền địa phương cùng doanh nghiệp sẽ mang lại những trải nghiệm thú vị với các môn thể thao trên mặt nước ở biển Lăng Cô, trong đó có thuyền buồm. Khi có chủ trương cùng với việc tạo điều kiện, phối hợp hiệu quả, doanh nghiệp cũng sẽ đầu tư để mở ra những trải nghiệm, hoạt động gắn với thuyền buồm.

Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, địa phương xác định sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để từng bước xây dựng hoạt động thuyền buồm trở thành sự kiện thường niên, góp phần hình thành sản phẩm du lịch biển đặc trưng mang thương hiệu riêng của Chân Mây - Lăng Cô, góp phần xây dựng địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn của thành phố Huế và khu vực miền Trung.