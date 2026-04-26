Lãnh đạo hai phường tổ chức viếng, đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hương Điền

Đây là hoạt động thường niên nhằm tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ (AHLS) đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các AHLS. Những vòng hoa tươi thắm, những nén hương thơm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai địa phương đối với những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Thái thắp hương, tri ân các AHLS tại nghĩa trang Hương Điền

Trước anh linh các AHLS, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình dành phút mặc niệm, tưởng nhớ những người đã ngã xuống qua các thời kỳ kháng chiến vì hòa bình, hạnh phúc của Nhân dân. Sau nghi lễ, các đại biểu thắp hương tại từng phần mộ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc. Hiện Nghía trang liệt sĩ Hương Điền có 3.601 phần mộ liệt sĩ, mỗi phần mộ là một biểu tượng bất tử của lòng yêu nước và sự hy sinh cao cả.

Cùng ngày, lãnh đạo phường Phong Thái cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng tổ chức lễ viếng, dâng hương tại các nghĩa trang, đền liệt sĩ, bia ghi danh AHLS tại địa phương.