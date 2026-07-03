Tri ân Võ vương Nguyễn Phúc Khoát, tôn vinh giá trị áo dài truyền thống

Lăng Trường Thái - nơi an nghỉ của Võ vương Nguyễn Phúc Khoát

Ngày 4/7 năm nay trùng với ngày giỗ Võ vương Nguyễn Phúc Khoát (20 tháng 5 âm lịch). Tại lăng Trường Thái, nơi an nghỉ của Võ vương, đoàn đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính đối với vị chúa có nhiều đóng góp trong việc định hình bản sắc văn hóa dân tộc. Sau nghi lễ, đoàn tiếp tục di chuyển vào Hoàng cung Huế, thực hiện lễ tri ân tại Triệu Tổ miếu và Thái Tổ miếu.

Võ vương Nguyễn Phúc Khoát là vị chúa thứ tám của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Năm 1744, ông ban hành chủ trương cải cách trang phục, trong đó xác lập áo dài ngũ thân là y phục chính thống của thần dân Đàng Trong. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của trang phục truyền thống Việt Nam.

Đoàn diễu hành đi qua cửa Hiển Nhơn

Năm 1827, Hoàng đế Minh Mạng ban hành quy định phổ cập áo dài ngũ thân trong đời sống xã hội. Qua nhiều biến đổi của lịch sử, kiểu trang phục này đã góp phần tạo nên diện mạo đặc trưng của áo dài Việt Nam ngày nay.

Những năm gần đây, hoạt động tri ân Võ vương Nguyễn Phúc Khoát được duy trì thường niên tại Huế, từng bước trở thành một sinh hoạt văn hóa cộng đồng gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị áo dài truyền thống. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân mà còn góp phần lan tỏa tình yêu đối với di sản văn hóa dân tộc, đặc biệt là áo dài ngũ thân - một biểu tượng văn hóa gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Cố đô.