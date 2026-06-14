Du lịch ngắn ngày định hình mùa hè 2026

Đà Nẵng là một trong những điểm đến ven biển được tìm kiếm nhiều nhất mùa hè này. (Ảnh: TTXVN)

Những lựa chọn thuận tiện lên ngôi

Giữa tháng 6, thời điểm bước sang mùa cao điểm du lịch hè cùng kỳ nghỉ dài của học sinh, có thể thấy, cách người Việt lên kế hoạch cho kỳ nghỉ đang có nhiều thay đổi.

Thông tin từ Traveloka cho thấy, nhu cầu du lịch nội địa tiếp tục tăng mạnh. Lượng tìm kiếm lưu trú trong nước giai đoạn tháng 4-5/2026 tăng 46% so với giai đoạn tháng 1-2/2026. Điều này phản ánh sự trở lại mạnh mẽ của du lịch nội địa.

Đằng sau sự tăng trưởng này là xu hướng ngày càng rõ nét của các chuyến đi ngắn, dễ lên kế hoạch và tối ưu thời gian nghỉ ngơi. Thay vì ưu tiên các hành trình dài ngày hoặc phức tạp, du khách đang chuyển sang những chuyến đi từ 2-4 ngày. Họ tận dụng các dịp cuối tuần dài, kỳ nghỉ hè hoặc những khoảng nghỉ ngắn để tái tạo năng lượng.

Dữ liệu mùa hè năm nay cho thấy du khách đang có cách tiếp cận mới đối với du lịch nội địa. Họ đang đặt các chuyến đi ngắn ngày nhiều hơn, với tần suất cao hơn và có sự chủ động lớn hơn trước. Giám đốc Traveloka Việt Nam Huỳnh Thị Mai Thy

Xu hướng du lịch ngắn ngày (micro-holiday), du lịch tại chỗ (staycation) và các chuyến đi gần cũng đang ngày càng phổ biến, khi sự thuận tiện trở thành yếu tố quan trọng không kém sức hấp dẫn của điểm đến.

Giám đốc Traveloka Việt Nam Huỳnh Thị Mai Thy nhận định: Dữ liệu mùa hè năm nay cho thấy du khách đang có cách tiếp cận mới đối với du lịch nội địa. Họ đang đặt các chuyến đi ngắn ngày nhiều hơn, với tần suất cao hơn và có sự chủ động lớn hơn trước.

Trên thực tế, ngày càng có nhiều du khách lựa chọn các hành trình chỉ cách nơi sinh sống từ 1-3 giờ di chuyển, như từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu, Phan Thiết-Mũi Né, từ Thủ đô Hà Nội đến Hạ Long, Ninh Bình, hay từ Đà Nẵng đến Hội An và Huế.

Du lịch tại chỗ hay du lịch tới những điểm đến ngay tại địa phương mình sinh sống đang dần trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Ưu điểm của loại hình du lịch này là du khách không cần di chuyển quá xa hay sắp xếp quãng thời gian không dài. Một chuyến đi có thể chỉ diễn ra trong vòng nửa ngày, hay một vài ngày với chi phí vừa phải. Những hành trình này đặc biệt phù hợp điều kiện làm việc, học tập của nhóm đối tượng du khách khó sắp xếp cho những chuyến du lịch dài ngày.

Điểm đến ven biển vẫn giữ sức hút và du khách đang tìm kiếm nhiều hơn một bãi biển đẹp

Các điểm đến ven biển tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong mùa du lịch hè năm nay. Thế nhưng, cách du khách lựa chọn điểm đến đang dần thay đổi. Bên cạnh biển xanh và nghỉ dưỡng, du khách ngày càng tìm kiếm những nơi vừa dễ tiếp cận, vừa mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng hơn.

Ghi nhận từ nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka, Đà Nẵng tiếp tục nổi bật khi vừa là một trong những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất, vừa sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng từ nghỉ dưỡng biển, lễ hội đến giải trí.

Theo đó, lượng tìm kiếm lưu trú của khách du lịch tại các khu vực như Ngũ Hành Sơn, Hội An và Sơn Trà trên nền tảng này đều ghi nhận mức tăng trưởng trên 45%.

Trong khi đó, Hạ Long ghi nhận mức tăng trưởng đột biến với lượng tìm kiếm lưu trú tăng xấp xỉ 3 lần. Mức tăng này cho thấy nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch đối với những điểm đến vừa dễ tiếp cận, vừa giàu trải nghiệm trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, các điểm đến như Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và Vũng Tàu tiếp tục thu hút du khách nhờ sự kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm bản địa và khả năng kết nối giao thông thuận tiện. Phú Quốc vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ về nhu cầu du lịch trong mùa hè này, nhờ sự phát triển về đường hàng không.

Có thể thấy, xu hướng này không chỉ phản ánh sự trở lại mạnh mẽ của du lịch biển mà còn cho thấy kỳ vọng ngày càng cao của du khách hiện đại, những người không chỉ tìm kiếm sự thư giãn mà còn mong muốn có được những trải nghiệm mùa hè phong phú, đáng nhớ và giàu giá trị hơn.

Giám đốc Traveloka Việt Nam Huỳnh Thị Mai Thy chia sẻ: "Các kỳ nghỉ biển đảo cao cấp vẫn giữ được sức hút, nhưng bên cạnh đó, ngày càng nhiều du khách Việt xem những chuyến đi biển là một lựa chọn dễ tiếp cận và có thể thực hiện thường xuyên hơn, thay vì chỉ là những kỳ nghỉ mang tính 'ao ước'".

Xu hướng này cho thấy du lịch mùa hè không còn chỉ xoay quanh việc đi xa hơn hay ở lâu hơn, mà đang dịch chuyển sang những trải nghiệm phù hợp hơn với quỹ thời gian, nhu cầu cá nhân và lối sống của du khách hiện đại.

Du khách ngày càng có xu hướng lên kế hoạch sớm và tận dụng các chiến dịch khuyến mãi lớn để đặt dịch vụ trong mùa cao điểm du lịch. Điều này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng du lịch, khi người dùng trở nên chủ động hơn trong việc tối ưu hóa cả chi phí lẫn trải nghiệm cho mỗi chuyến đi.

https://nhandan.vn/du-lich-ngan-ngay-dinh-hinh-mua-he-2026-post969175.html?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo