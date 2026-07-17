Bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đồng chí Nguyễn Chí Tài - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố được suy cử Chủ tịch danh dự Hội CTĐ thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tham dự chương trình, về phía Trung ương Hội CTĐ Việt Nam có đồng chí Lương Thị Hồng Thúy, UVBTV, Trưởng Ban Đối ngoại - Truyền thông Trung ương Hội CTĐ Việt Nam. Về phía thành phố Huế, có các đồng chí: Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Quang Tuấn, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Văn Mạnh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Bùi Thanh Hà, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tinh uỷ, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh Thừa Thiên Huế Khoá VIII, cùng 223 đại biểu đại diện 24.300 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Hội CTĐ toàn thành phố.

Nhiệm kỳ qua, dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai và dịch bệnh, các cấp Hội vẫn khẳng định vai trò nòng cốt trong huy động nguồn lực (đạt gần 195 tỷ đồng), hỗ trợ 462.839 lượt người nghèo, nạn nhân chất độc da cam và đối tượng khó khăn, góp phần quan trọng vào an sinh xã hội của thành phố. Nhiều phong trào đạt kết quả vượt chỉ tiêu như: “Tết Nhân ái” đạt trên 71 tỷ đồng, “Tháng Nhân đạo” đạt trên 32 tỷ đồng, hỗ trợ 4.816 địa chỉ nhân đạo và tiếp nhận hơn 114 ngàn đơn vị máu an toàn. Công tác phòng ngừa thiên tai, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hợp tác đối ngoại nhân dân được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tổ chức Hội được kiện toàn, hợp nhất sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Phát biểu chỉ đạo, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh biểu dương những kết quả đạt được, yêu cầu thời gian đến, Thành Hội đề xuất bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và hướng dẫn của Hội cấp trên để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ sát với thực tiễn địa phương; luôn lấy người dân làm trung tâm, xuất phát từ nhu cầu thực tế của đối tượng để trợ giúp đúng, kịp thời và hướng tới bền vững; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực, tâm huyết; đổi mới phương thức hoạt động chuyên nghiệp, sáng tạo. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường tính minh bạch, công khai; lấy uy tín và niềm tin của xã hội làm thước đo sự phát triển bền vững của Hội.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ thành phố, khóa X nhiệm kỳ 2026 - 2031

Dịp này, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Huế trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: "Đoàn kết - Nhân ái - Đổi mới - Phát triển - Chung sức vì sự nghiệp nhân đạo", gửi gắm kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới đầy bứt phá. Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nhân đạo", phần thưởng cao quý nhất của Ban Chấp hành Trung ương Hội CTĐ Việt Nam cho 2 cá nhân, thuộc thành phố Huế, đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo, góp phần xây dựng Hội CTĐ Việt Nam vững mạnh.

Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CTĐ Thành phố, khóa X nhiệm kỳ 2026 - 2031, bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội CTĐ thành phố. Đồng chí Lê Thị Hiền được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CTĐ thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội suy cử đồng chí Nguyễn Chí Tài - Phó Bí thư Thành ủy làm Chủ tịch danh dự Hội CTĐ thành phố, lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031.