Triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu y tế, thúc đẩy chuyển đổi số

Cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa Bình Điền lưu trữ hồ sơ sức khỏe của bệnh nhân vào dữ liệu dùng chung

Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ được triển khai trong thời gian 90 ngày với mục tiêu rà soát, làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế theo nguyên tắc "Đúng - Đủ - Sạch - Sống - Thống nhất - Dùng chung - Đồng bộ - Thông suốt". Sau khi được chuẩn hóa, dữ liệu sẽ được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu liên quan, tạo nền tảng để triển khai hiệu quả Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, cải cách hành chính và cung cấp các dịch vụ y tế số phục vụ người dân.

Phạm vi triển khai bao gồm nhiều lĩnh vực trọng yếu của ngành y tế như khám bệnh, chữa bệnh; nhân lực y tế; tiêm chủng; HIV/AIDS; an toàn thực phẩm; sức khỏe bà mẹ và trẻ em; người khuyết tật; trợ giúp xã hội cùng nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, đối soát và chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, thống nhất cũng như an toàn thông tin theo quy định.

Sắp tới, hồ sơ sức khỏe của bệnh nhân sẽ được chuẩn hóa dữ liệu và lưu trữ vào hệ thống

UBND thành phố giao Sở Y tế là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu và tổ chức triển khai chiến dịch; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện. Sở Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các xã, phường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và mục tiêu đề ra.

Kế hoạch này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dữ liệu chuyên ngành y tế mà còn tạo nền tảng quan trọng cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn (Big Data), tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin y tế. Đây cũng là cơ sở để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công và công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong thời gian tới.

Để chiến dịch đạt hiệu quả cao, các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập cùng các đơn vị liên quan triển khai quán triệt, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý dữ liệu, quyết tâm hoàn thành chiến dịch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.