Thứ Ba, 19/05/2026

Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các Anh hùng Liệt sĩ

HNN.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), ngày 19/5, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Phong Thái và A Lưới 2 tổ chức dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

 Cán bộ, người lao động phường Phong Thái dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Điền

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Điền - nơi yên nghỉ của 3.601 liệt sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc, Đảng ủy, HĐND, UBND,  UBMTTQ Việt Nam phường Phong Thái tổ chức lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tri ân.

Tham dự lễ viếng có đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ hôm nay.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Phong Thái nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng địa phương ngày càng văn minh, phát triển.

Sau lễ viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Điền, đoàn dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phong Sơn, Bia ghi danh Liệt sĩ Phong An và Đền Liệt sĩ Phong Hiền để tri ân các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

 Đoàn công tác xã A Lưới 2 dâng hương, dâng hoa tại Gian thờ Bác Hồ ở Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc A Lưới

Cùng ngày, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã A Lưới 2 trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Gian thờ Bác Hồ ở Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc A Lưới.

Tham dự có đồng chí Lê Anh Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 2, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

 Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đồng chí lãnh đạo xã đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Đồng thời, đoàn dành phút tưởng nhớ công lao to lớn của Người cùng các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã A Lưới 2 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chung sức xây dựng quê hương A Lưới 2 ngày càng phát triển. 

Tin, ảnh: Minh Khánh
