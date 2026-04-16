Tri ân sâu sắc, lan tỏa giá trị “Uống nước nhớ nguồn”

Các công trình ghi danh, nghĩa trang liệt sĩ sẽ được nâng cấp, chỉnh trang trong thời gian tới

Gắn tri ân với chăm lo thiết thực

Không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân các anh hùng và những người có công với cách mạng, kế hoạch còn hướng đến việc củng cố niềm tin, bồi đắp tinh thần yêu nước và trách nhiệm công dân trong bối cảnh phát triển mới.

Điểm đáng chú ý là yêu cầu gắn hoạt động kỷ niệm với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công. Các cấp, ngành được yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phát huy vai trò cộng đồng trong chăm sóc đối tượng chính sách, đồng thời bảo đảm các hoạt động tổ chức trang trọng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Song song đó, việc hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi người có công được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Các quy định liên quan sẽ được rà soát, sửa đổi theo hướng đồng bộ, sát thực tiễn, bảo đảm quyền lợi người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời và mang tính nhân văn sâu sắc.

Nhiều hoạt động quy mô, lan tỏa sâu rộng

Trong cả nước sẽ diễn ra nhiều hoạt động tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quy mô lớn

Kế hoạch cũng đưa ra hàng loạt hoạt động trọng tâm mang tính dấu mốc, trong đó có việc xây dựng công trình quốc gia ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ nhân dịp 80 năm; nâng cấp, chỉnh trang toàn bộ công trình ghi công liệt sĩ; cải tạo 100% trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trên cả nước.

Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công tiếp tục được đẩy mạnh, hướng tới cải thiện toàn diện điều kiện sống. Cùng với đó là các hoạt động tuyên truyền đa dạng, kết hợp giữa báo chí truyền thống và nền tảng số, từ chuyên trang, phóng sự, phim tài liệu đến triển lãm, giao lưu nhân chứng lịch sử, góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị “Uống nước nhớ nguồn”, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Một điểm nhấn quan trọng là phong trào toàn dân chăm sóc, thăm hỏi 100% người có công; các hoạt động thanh niên tình nguyện chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ; cùng “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Chuỗi sự kiện kỷ niệm sẽ diễn ra đồng bộ trên cả nước với nhiều hoạt động quy mô lớn như lễ dâng hương, thắp nến tri ân, hội nghị tri ân người có công toàn quốc, triển lãm chuyên đề và lễ kỷ niệm cấp Nhà nước vào năm 2027. Đặc biệt, chương trình cầu truyền hình trực tiếp trên VTV1 tại nhiều điểm cầu trên cả nước được kỳ vọng tạo điểm nhấn kết nối quá khứ – hiện tại, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp tri ân trong toàn xã hội.