Đẩy nhanh xây dựng nhà, bố trí tái định cư an toàn cho người dân vùng sạt lở

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang tặng quà cho lực lượng quân đội đang hỗ trợ xây nhà cho dân ở Khe Tre

Đến thăm 3 hộ dân đang xây dựng nhà mới theo “Chiến dịch Quang Trung” tại xã Khe Tre, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay hỗ trợ của nhiều mạnh thường quân, đặc biệt là lực lượng quân đội đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia giúp dân làm nhà.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu nhà thầu và lực lượng quân đội tiếp tục tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình, tuân thủ đúng thiết kế, kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành nhà cho các hộ dân trước thời hạn Thủ tướng Chính phủ giao.

Về công tác bố trí tái định cư tại xã Khe Tre, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang yêu cầu chính quyền địa phương tập trung rà soát, thống kê và lập danh sách các hộ dân thuộc diện phải di dời. Ngoài 3 hộ tái định cư khẩn cấp đang xây dựng nhà, hiện nay xã Khe Tre còn 91 hộ cần bố trí tái định cư, do đó UBND xã cần tiếp tục lựa chọn địa điểm tái định cư đảm bảo an toàn, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân; đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư hạ tầng khu tái định cư như giao thông, điện, nước sinh hoạt.

Kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính tại xã Nam Đông

Bên cạnh đó, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức rõ nguy cơ sạt lở, tạo sự đồng thuận trong việc di dời; thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ về đất ở, nhà ở, kinh phí di dời theo quy định của Nhà nước; đồng thời làm việc với các sở, ban, ngành liên quan nhằm đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt các hạng mục tái định cư.

Kiểm tra công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại các xã Khe Tre, Nam Đông và Long Quảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đánh giá cao việc các địa phương triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Các xã thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, niêm yết công khai đầy đủ thủ tục, quy trình, thời hạn giải quyết; bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ có tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn người dân rõ ràng, thuận tiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, nhờ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, khuyến khích người dân nộp hồ sơ trực tuyến, tại các xã đã có 100% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ trễ hẹn. Các xã cần tiếp tục rà soát, chấn chỉnh quy trình làm việc, chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, qua đó nâng cao sự hài lòng của người dân và củng cố niềm tin vào chính quyền cơ sở.