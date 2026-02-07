Hội nhà văn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi hội Nhà Văn Việt Nam TP. Huế ra mắt Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2026 - 2031

Nhiệm kỳ qua, Chi hội có 26 hội viên. Trong bối cảnh chịu tác động của dịch bệnh và một số khó khăn về tổ chức, Chi hội vẫn duy trì hoạt động sáng tác và tham gia các hoạt động văn học nghệ thuật tại địa phương. Chi hội đã kết nạp thêm 6 hội viên mới vào Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhiều hội viên tiếp tục cho ra mắt các tác phẩm mới, tạo dấu ấn trong đời sống văn học nghệ thuật địa phương. Tiêu biểu có tiểu thuyết Công chúa Đồng Xuân của nhà văn Trần Thùy Mai; công trình nghiên cứu 100 năm Văn học quốc ngữ xứ Huế do nhà nghiên cứu Phạm Phú Phong tham gia chủ biên; tập bút ký Huế trong tôi của nhà văn Nguyễn Quang Hà; tập thơ Dòng sông không ngủ của tác giả Lê Minh Quốc cùng một số tập truyện ngắn, tiểu luận văn học của các hội viên khác phản ánh chiều sâu đời sống văn hóa, xã hội và con người Huế.

Nhiều tác phẩm của hội viên đã đạt Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô Huế, Giải thưởng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và các giải thưởng chuyên ngành khu vực miền Trung.

Bên cạnh sáng tác, Chi hội tham gia tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động như Ngày Thơ Việt Nam, giới thiệu tác giả tác phẩm, tham gia trại sáng tác, các chuyến đi thực tế trong và ngoài tỉnh. Nhiều hội viên tham gia viết báo, sinh hoạt chuyên môn, đóng góp ý kiến trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật của địa phương.

Chi hội xác định tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng sáng tác, quan tâm phát hiện và bồi dưỡng lực lượng trẻ, tăng cường giới thiệu tác phẩm đến công chúng và tham gia các hoạt động văn học nghệ thuật phục vụ đời sống tinh thần của người dân trong nhiệm kỳ mới.