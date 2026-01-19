  • Huế ngày nay Online
Khánh thành nhà trú ẩn bão lũ tại xã Quảng Điền

HNN.VN - Ngày 7/2, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế phối hợp với UBND xã Quảng Điền tổ chức lễ khánh thành Nhà văn hóa thôn Phò Nam A.

Hỗ trợ 300 triệu đồng xây nhà cho 2 hộ dân bị thiệt hại mưa lũ

 Nhà văn hóa thôn Phò Nam A xây dựng quy mô 2 tầng, bảo đảm khả năng chống ngập lụt

Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 26/9/2025 với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng. Nhà văn hóa thôn Phò Nam A được xây dựng quy mô 2 tầng, bảo đảm khả năng chống ngập lụt và phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, làm nơi sơ tán cho người dân khi mưa bão, lũ lụt xảy ra.

Đây là công trình mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương xã Quảng Điền, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu cùng Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã hội quốc tế (ISET) đối với đời sống của người dân vùng thấp trũng, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Theo ông Trần Liêu, Trưởng thôn Phò Nam A, địa bàn thôn nằm ở vùng thấp trũng, thường xuyên bị ngập sâu trong mùa mưa lũ. Việc đưa vào sử dụng Nhà văn hóa thôn không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, mà còn tạo điểm sơ tán an toàn, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân khi mưa bão, lũ lụt xảy ra.

Tin, ảnh: Anh Phong
