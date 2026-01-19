Khánh thành nhà trú ẩn bão lũ tại xã Quảng Điền

Nhà văn hóa thôn Phò Nam A xây dựng quy mô 2 tầng, bảo đảm khả năng chống ngập lụt

Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 26/9/2025 với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng. Nhà văn hóa thôn Phò Nam A được xây dựng quy mô 2 tầng, bảo đảm khả năng chống ngập lụt và phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, làm nơi sơ tán cho người dân khi mưa bão, lũ lụt xảy ra.

Đây là công trình mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương xã Quảng Điền, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu cùng Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã hội quốc tế (ISET) đối với đời sống của người dân vùng thấp trũng, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Theo ông Trần Liêu, Trưởng thôn Phò Nam A, địa bàn thôn nằm ở vùng thấp trũng, thường xuyên bị ngập sâu trong mùa mưa lũ. Việc đưa vào sử dụng Nhà văn hóa thôn không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, mà còn tạo điểm sơ tán an toàn, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân khi mưa bão, lũ lụt xảy ra.