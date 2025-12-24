Cải cách hành chính tạo nền tảng cho quản trị đô thị hiện đại

Người dân thực hiện thủ tục hành chính qua trực tuyến

Bước chuyển rõ nét

Những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không ít người dân lo ngại việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính có thể làm gián đoạn giải quyết thủ tục. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường trên địa bàn thành phố cho thấy một chuyển động tích cực: hồ sơ được tiếp nhận, số hóa và trả kết quả đúng hạn; người dân được hướng dẫn ngay tại chỗ, kể cả với những thủ tục thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử.

Chị Trần Thị Ngọc Anh trú tại phường Thủy Xuân cho biết, đầu tháng 7/2025, thời điểm thành phố vừa sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, chị làm thủ tục chứng thực hồ sơ cho con đi du học. “Dù ban đầu có chút lo lắng vì phường mới, trụ sở mới, nhưng tôi được hướng dẫn tận tình, hồ sơ xử lý nhanh gọn và hoàn thành trong thời gian ngắn”, chị Ngọc Anh chia sẻ.

Việc đồng loạt chuyển đổi bộ phận “một cửa” truyền thống sang mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công, kết nối thông suốt với Cổng Dịch vụ công quốc gia, đã tạo bước ngoặt trong cải cách thủ tục hành chính của thành phố. Hơn 97% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn; 100% hồ sơ được số hóa, ký số và trả kết quả điện tử. Thành phố Huế hiện nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về dịch vụ công trực tuyến, với tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt gần 94%. Các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh và quản trị đô thị tiếp tục duy trì ở mức cao.

Theo ông Trần Minh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, trong quá trình sắp xếp địa giới hành chính, thành phố đặc biệt chú trọng bảo đảm việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục cho người dân không bị gián đoạn. Thành phố chủ động thiết lập đường dây hỗ trợ trực tuyến 24/24. Đồng thời, bố trí nhân sự bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã để hướng dẫn, hỗ trợ người dân số hóa hồ sơ ngay từ cơ sở. Cách làm này giúp hạn chế tối đa độ trễ khi chuyển đổi mô hình, tạo niềm tin cho người dân trong giai đoạn chuyển tiếp.

Song song cải cách thủ tục, Huế lựa chọn chuyển đổi số làm “đòn bẩy” nâng cao chất lượng quản trị. Việc triển khai đồng bộ các nền tảng số dùng chung, từ hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, quản lý văn bản, họp không giấy tờ đến nền tảng Hue-S đã hình thành môi trường làm việc số thống nhất, liên thông từ thành phố đến cơ sở. Qua đó, cải cách hành chính không chỉ nhanh hơn mà còn minh bạch, có thể đo lường bằng dữ liệu.

Cải cách không chỉ ở thủ tục

Nếu người dân cảm nhận cải cách hành chính qua mỗi lần giải quyết hồ sơ, thì bên trong bộ máy, cải cách bắt đầu từ cách tổ chức và vận hành công việc. 2025 là năm đặc biệt khi thành phố Huế đồng thời thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Khối lượng công việc tăng, áp lực lớn, nhưng cũng chính trong bối cảnh đó, cải cách hành chính được “thử lửa”.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Nhi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đơn vị nhiều năm liền nằm trong nhóm dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính, cải cách thể chế là nền tảng bền vững nhất. Việc rà soát, hệ thống hóa và kịp thời xử lý các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp đã giúp tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được đổi mới theo hướng số hóa, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân thông qua các nền tảng trực tuyến.

Ở lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy, việc tinh gọn đầu mối, phân cấp, phân quyền rõ ràng giúp các cơ quan, đơn vị chủ động hơn trong thực thi nhiệm vụ. Đây cũng là lĩnh vực đạt điểm số cao nhất trong đánh giá cải cách hành chính năm 2025. Qua đó, phản ánh sự quyết liệt của thành phố trong triển khai các chủ trương lớn của Trung ương về xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn chặt với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Cải cách hành chính không chỉ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà quan trọng hơn là tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng sống đô thị.

Theo đó, thành phố Huế tiếp tục tập trung vào các khâu “then chốt”: hoàn thiện thể chế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cơ sở; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo hiệu quả cải cách. Việc đánh giá cải cách hành chính được thực hiện công khai, minh bạch, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, qua đó tạo động lực cải cách từ bên trong bộ máy.

Giai đoạn 2026 - 2030, Huế đặt mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại; chính quyền số vận hành dựa trên dữ liệu; dịch vụ công trực tuyến trở thành lựa chọn quen thuộc của người dân. Cải cách hành chính vì vậy không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật, mà là một phần trong khát vọng xây dựng thành phố Huế phát triển bền vững, giữ gìn bản sắc và xứng tầm đô thị Trung ương.