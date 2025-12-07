Chiến dịch Quang Trung phải chiến thắng giòn giã

Tại điểm cầu Huế, tham dự có: UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh.

Huế xây mới 5 căn, sửa chữa 40 nhà

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: NHẬT BẮC

Thiên tai, mưa lũ ở miền Trung vừa qua đã gây thiệt hại lớn. Theo đó, hơn 1.635 nhà phải xây dựng lại; hơn 39.461 nhà phải sửa chữa; nhiều cơ sở y tế, giáo dục phải sửa chữa, khôi phục. Trước tình hình đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo khắc phục kịp thời, đảm bảo khôi phục nhanh nhất đời sống Nhân dân.

Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cho biết: Tại Huế, mưa lũ đã làm cho 5 nhà bị sập hoàn toàn cần xây mới, 40 nhà bị hư hỏng cần sửa chữa. Ngoài ra, số hộ dân bị sạt lở và có nguy cơ bị sạt lở cần di dời khẩn cấp là 89 hộ tại xã Khe Tre

Thực hiện Công điện của Thủ tướng chính phủ, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”; đã chỉ đạo Sở Xây dựng hoàn thành ban hành 3 mẫu nhà phù hợp phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của địa phương để người dân chủ động lựa chọn, đảm bảo đúng tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng).

Ngày 6/12, UBND TP. Huế đã tổ chức Lễ Khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai gây ra trên địa bàn thành phố Huế.

Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân xã Khe Tre xây dựng nhà mới. Ảnh: TRUNG ĐOÀN

Về 5 nhà ở sập đổ phải xây dựng mới, đến nay đã khởi công toàn bộ và đang thi công móng nhà, dự kiến hoàn thành trước ngày 20/1/2026. Trong đó, có 2 hộ xây dựng tại vị trí nhà hiện trạng, 3 hộ bố trí xây dựng tại vị trí mới (do toàn bộ đất đai, nhà cửa và tài sản đã bị lũ cuốn trôi), vị trí mới là khu tái định cư đã hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điều kiện tốt hơn nơi ở cũ và đã được người dân đồng thuận thực hiện.

Về 40 nhà ở hư hỏng phải sửa chữa: đã hoàn thành sửa chữa 31/40 nhà (đạt 77,5%), đang tiến hành sữa chữa trong tuần này thêm 5 căn (đạt 90%); trong tuần tới tiếp tục sửa chữa 4 căn còn lại, đến ngày 27/12/2025 sẽ hoàn thành 100% các nhà.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cho biết sẽ tiếp tục huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hệ thống chính trị để tập trung quyết liệt thi công, bảo đảm công trình được xây dựng bền vững, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ.

Cùng với đó, chỉ đạo UBND các xã giải quyết các thủ tục về đất đai, xây dựng cho người dân; với phương châm làm ngày làm đêm, vướng ở đâu gỡ ngay ở đó. Tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ thi công nhà cho người dân. Tiếp tục huy động sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay đóng góp nguồn lực để hỗ trợ làm nhà cho bà con.

Chiến dịch phải chiến thắng giòn giã

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại cuộc họp

Sau khi nghe các đơn vị, địa phương báo cáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương với phương châm “tất cả vì dân” trong việc khắc phục thiên tai, khẩn trương xây dựng, sửa chữa nhà, sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Ngoài sự vào cuộc của các cấp, các ngành, Thủ tướng biểu dương lực lượng quân đội, công an đã đồng hành hưởng ứng phong trào do Chính phủ phát động nhằm thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa bão.

Thủ tướng cho biết, qua khảo sát thực tế, cần phải thực hiện thần tốc, nhanh, bứt phá để nhanh chóng xây dựng lại nhà cửa cho Nhân dân. Yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt Chiến dịch Quang Trung theo mệnh lệnh của trái tim, sửa chữa dứt điểm hơn 39.000 nhà, xây mới hơn 1.600 nhà theo đúng tiến độ để người dân có nhà đón Tết. “Chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng phát động mặc dầu không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng, chiến thắng giòn giã, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho Nhân dân, nhất là những người không còn nhà ở, có nhà bị hư hỏng sau bão lũ lịch sử vừa qua”, Thủ tướng nói.

Thời gian tới, các địa phương tập trung rà soát lại, huy động thêm các lực lượng theo phương châm “Ai có gì giúp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít góp ít, ai tiện ở đâu thì giúp ở đó”. Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo nhanh tình hình; Bộ Tài chính xem xét bố trí nguồn tài chính vì đây là việc đột xuất, chưa dự báo được.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương dành thời gian, phân công lãnh đạo theo dõi địa bàn, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Đề nghị MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, nhất là Đoàn Thanh niên phát động phong trào tham gia hỗ trợ nhân dân xây dựng, sửa chữa nhà cửa, các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực đưa tin cổ vũ, biểu dương, khích lệ và phổ biến mô hình hay trong thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”.

Thủ tướng chỉ đạo cần thần tốc, thần tốc hơn nữa; hoàn thành xây mới nhà cho các hộ bị mất nhà trước ngày 31/1/2026 và hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng trước ngày 31/12/2025. Nếu có vướng mắc, khó khăn thì báo cáo ngay để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.