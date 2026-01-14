“Chiến dịch Quang Trung” đã thắng lợi giòn giã

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn chủ trì tại điểm cầu Huế

Tại Huế có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

“Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ vừa qua tại miền Trung do Chính phủ phát động được triển khai với “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt" trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, các địa phương; huy động tổng lực sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự hỗ trợ đến từ mọi lực lượng, nhất là quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ…

Đến ngày 30/12/2025, có 34.759 nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa, hoàn thành 100%, trong đó 33.879 nhà (đạt 97,5%) đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch 5 -10 ngày.

Đến ngày 15/1/2026, đã cơ bản hoàn thành 1.597 nhà phải xây dựng mới. Tỉnh Gia Lai có 651/674 nhà hoàn thành trước ngày 15/1, hiện chỉ còn 23 nhà có quy mô lớn, tỉnh quyết tâm hoàn thành dứt điểm trước ngày 19/1/2026. Tỉnh Đắk Lắk có 590/606 nhà hoàn thành trước ngày 15/1, hiện còn 16 nhà xây dựng trong khu tái định cư cơ bản đã hoàn thành, dự kiến bàn giao vào ngày 19/1/2026.

Tại Huế, việc xây mới 5 căn nhà được hoàn thành sớm theo kế hoạch của Chính phủ

Tại Huế, số nhà ở hư hỏng phải sửa chữa là 40 nhà; ngày 27/12/2025, UBND thành phố Huế đã hoàn thành sữa chữa 40/40 nhà, đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch. Số nhà ở bị sập, đổ, lũ cuốn trôi phải xây dựng lại là 5 nhà; UBND thành phố Huế đã hoàn thành xây dựng xây dựng mới 5/5 nhà, đạt 100% so với kế hoạch (sớm hơn kế hoạch của Chính phủ). Các căn nhà được xây dựng mới, sửa chữa được cung cấp đầy đủ các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, viễn thông đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cho người dân trong căn nhà mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Hòa trong không khí hân hoan và tràn đầy niềm tin hướng về Đại hội XIV của Đảng, hôm nay chúng ta có thể tự tin khẳng định “Chiến dịch Quang Trung” mặc dù không có tiếng súng nhưng đã “tốc chiến, tốc thắng”, không những “chiến thắng” mà còn “chiến thắng giòn giã”. Đây không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc của các hộ dân bị mất nhà, hư hỏng nhà trong đợt thảm họa thiên tai tại miền Trung ruột thịt vừa qua, mà đã hòa vào thành niềm vui chung của đất nước, của dân tộc ngay trước thềm Đại hội Đảng và dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Chỉ sau 1,5 tháng triển khai Chiến dịch, chúng ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức để đến hôm nay, toàn bộ 34.759 nhà ở bị hư hỏng đã được sửa chữa để người dân trở về sinh hoạt bình thường trước ngày 31/12/2025; toàn bộ 1.597 nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi đã được xây dựng lại để người dân có mái nhà kiên cố, chuẩn bị đón xuân năm mới trước thời hạn 2 tuần.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng đặc biệt ghi nhận và biểu dương cấp ủy, chính quyền của 8 địa phương, lực lượng quân đội, công an, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân đã chung sức, đồng lòng, chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị thiên tai, bão, lũ; đã coi đây là “việc của bản thân mình, của người thân trong gia đình mình để làm cho nhanh, cho tốt và trong khả năng có thể” và cùng nhau làm nên thắng lợi giòn giã của Chiến dịch này.

Đại diện Công an thành phố Huế (thứ nhất, từ trái sang) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị tổng kết

Theo Thủ tướng, chứng kiến niềm vui, niềm xúc động từ trong ánh mắt, nụ cười của những người dân được sống trong những mái nhà mới kiên cố và vững chãi, có thể khẳng định những ý nghĩa rất quan trọng, nhân văn, sâu sắc của Chiến dịch Quang Trung. Đồng thời cho rằng, việc hoàn thành sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho Nhân dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ miền Trung mới chỉ là kết quả bước đầu, đặt những viên gạch đầu tiên để ổn định đời sống người dân sau thiên tai, bão lũ. Để chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, nhất là các vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa bàn hoàn thành bàn giao nhà cho các hộ dân một cách hoàn chỉnh, chậm nhất trong ngày 18/1 trước thềm khai mạc Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục quan tâm xử lý vấn đề môi trường, khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục.

Các địa phương quan tâm hỗ trợ tạo việc làm, sinh kế cho người dân, đặc biệt hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp từ nhiều nguồn lực khác nhau theo đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục rà soát, chăm lo đời sống cho người dân, nhất là những hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, bão lũ vừa qua; tuyệt đối không để người dân “thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sự quan tâm”, nhất là trong dịp tết Nguyên đán.

“Chiến dịch thần tốc không phải để tạo thành tích, mà là cuộc chạy đua từng ngày, từng giờ mang lại sự ấm áp cho Nhân dân trong những bữa cơm Tết sum vầy, niềm vui, hạnh phúc khi an cư, lạc nghiệp, đem lại tiếng cười, niềm vui cho trẻ nhỏ dưới những mái ấm kiên cố; thắp sáng ngọn lửa niềm tin, tiếp thêm nguồn lực sức mạnh đối với của những gia đình vừa đi qua cơn lũ dữ; tiếp thêm khí thế, động lực cùng cả nước bước vào một mùa xuân mới với nhiều thắng lợi mới, trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh phồn vinh, văn minh và hạnh phúc”, Thủ tướng phát biểu.