Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Đặt mình vào vị trí của người dân không có nhà để hành động”

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn báo cáo với Thủ tướng về việc xây dựng và sửa chữa nhà tại TP. Huế

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan; cuộc họp được truyền trực tuyến tới các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng. Tại Huế, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương tham dự.

Đến nay, số nhà ở bị sập, đổ, cuốn trôi do mưa lũ là 1.653 nhà; trong đó 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nhất. Xuất hiện thêm số nhà phải xây mới, trong đó đã có 1.622 nhà được khởi công xây mới, tăng 651 nhà so báo cáo trước; số nhà đã hoàn thành xây dựng lại là 474 nhà; số nhà bị hư hỏng là 35.731 nhà. Có 32.559 nhà đã được sửa chữa.

Tại Huế, về nhà ở sập đổ phải xây dựng mới: 5 nhà, đến nay đã khởi công toàn bộ; đã thi công đổ bê tông móng, bê tông trụ và đang xây tường xung quanh (khối lượng thi công ước đạt 40%; dự kiến hoàn thành trước ngày 20/01/2026). Trong 5 hộ bị sập đổ hoàn toàn, có 2 hộ xây dựng tại vị trí nhà hiện trạng, 3 hộ bố trí xây dựng tại vị trí mới (do toàn bộ đất đai, nhà cửa và tài sản đã bị lũ cuốn trôi), vị trí mới là khu tái định cư đã hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điều kiện tốt hơn nơi ở cũ và đã được người dân đồng thuận.

Về nhà ở hư hỏng phải sửa chữa: tổng số 40 nhà, trong đó đã hoàn thành sửa chữa 34/40 nhà; đạt tỷ lệ 85% so với kế hoạch (tăng 3 nhà, 7,5% so với ngày 9/12/2025); đang sửa chữa 6 căn còn lại, đến ngày 27/12/2025 sẽ hoàn thành sửa chữa 100% nhà bị hư hỏng. Thành phố Huế cam kết sẽ hoàn thành chiến dịch trước tiến độ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Lực lượng quân đội hỗ trợ xây dựng lại nhà bị sập cho ông Nguyễn Văn Đức, thôn Đồng Xuân, xã Lộc An

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh, “Chiến dịch Quang Trung” là việc làm nhân văn, nhân đạo; “chúng ta phải đặt mình vào vị trí của người dân không có nhà để hành động”. Thủ tướng biểu dương các tỉnh, thành phố trong tuần qua đã khởi công nhiều nhà; đề nghị tiếp tục rà soát, chỉ đạo với tinh thần “Chiến dịch Quang Trung” không có tiếng súng mà phải chiến thắng, chiến thắng giòn giã làm nức lòng những người dân bị mất nhà, bị hư hỏng nhà giúp bà con “an cư lạc nghiệp”.

Mục tiêu đến ngày 31/12/2025 phải hoàn thành tất cả các nhà phải sửa chữa, đến ngày 31/1/2026 phải hoàn thành toàn bộ việc xây mới; quá trình làm nếu phát sinh khó khăn phải báo cáo kịp thời Thủ tướng Chính phủ. Do đó, không còn lý do để không hoàn thành nhiệm vụ này. Từ nay đến các thời hạn trên, thời gian không còn nhiều, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn trương khởi công xây mới số nhà còn lại.

Thủ tướng đề nghị các tỉnh, thành phố, nhất là tỉnh Gia Lai, phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải hỗ trợ lực lượng tham gia xây dựng, sửa chữa; kêu gọi người dân giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần “ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít”.

Các địa phương lo vật liệu, thiết kế cho Nhân dân; Bộ Quốc phòng bảo đảm nhân công xây dựng với tinh thần “Quân đội ta từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân phục vụ”; các cơ quan thông tấn báo chí cần tuyên truyền vấn đề điểm tựa lòng dân trong hỗ trợ xây dựng, sửa chữa lại nhà cửa…